KBO리그 씹어먹었던 투수, ERA 3.77인데 아직 첫 승 신고도 못했다…'불펜 방화'에 허탈

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[스포츠조선 고재완 기자] 2023년 대한민국 KBO리그를 지배했던 'MVP' 에릭 페디(33·시카고 화이트삭스)의 빅리그 복귀전이 지독한'첫 승 가뭄'에 시달리고 있다. 승리 투수 요건을 갖추고 마운드를 내려왔음에도 불펜의 난조로 또다시 고개를 숙였다.

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페디는 13일(한국 시각) 미국 일리노이주 시카고의 개런티드 레이트 필드에서 열린 캔자스시티 로열스와의 홈 경기에 선발 등판해 5이닝 6안타(2홈런) 1볼넷 2탈삼진 2실점으로 퀄리티 스타트를 기록했다. 하지만 시즌 8번째 등판에서도 승리와 인연을 맺지 못했다. 페디의 성적은 8경기 4패 평균자책점 3.77이 됐다.

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경기 초반은 연타석 홈런을 맞으며 불안했지만 2회부터 안정을 되찾았다. 특유의 날카로운 스위퍼와 커터를 활용해 캔자스시티 타선을 요리하며 5회까지 추가 실점 없이 마운드를 지켰다. 화이트삭스 타선도 5점을 뽑아내며 페디의 시즌 첫 승을 돕는 듯했다.

하지만 6회 초, 승리 투수 요건을 갖춘 페디를 대신해 등판한 불펜 투수들이 캔자스시티의 반격을 막지 못했다. 두 명의 불펜 투수가 도합 3실점 하며 경기는 순식간에 5-5 동점이 됐고, 페디의 첫 승 기록은 허무하게 증발했다.

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지난해 메이저리그로 유턴해 4승에 그쳤던 페디는 올해 훨씬 안정적인 투구 내용을 보여주고 있음에도 불구하고, 팀 전력의 한계와 불운이 겹치며 승수를 쌓지 못하고 있다. KBO리그 시절 '페디가 나오면 NC가 이긴다'는 공식이 무색해지는 대목이다.

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페디에게 2023년은 잊을 수 없는 한 해였다. NC 다이노스 소속으로 20승 6패 평균자책점 2.00을 기록하며 투수 트리플크라운과 리그 MVP를 동시에 거머쥐었다. 하지만 세계 최고의 무대인 MLB는 역시 호락호락하지 않다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com