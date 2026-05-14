'그냥 당겨버려' 박해민 없는 좌측 담장 밖으로 쾅쾅, 이재현 만루포→강민호 백투백, 단숨에 5-0

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회초 무사 만루 이재현이 선제 만루홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]펜스 앞 타구가 '전 동료;박해민의 호수비에 번번이 막히며 연승이 끊긴 삼성 라이온즈,

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다음날인 14일 잠실 LG전. 초반부터 화끈한 홈런포로 복수에 나섰다. 희생양은 LG 좌완 선발 송승기였다.

삼성은 14일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스전에서 2회 이재현의 선제 그랜드슬램, 강민호의 백투백 홈런으로 단숨에 5-0 리드를 잡았다.

1회 양팀 선발 송승기 양창섭이 각각 삼자범퇴 이닝으로 짧게 공방을 끝냈다.

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회초 강민호가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회초 송승기가 강민호에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

2회초 수비가 사달을 일으켰다.

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선두 디아즈의 1루 땅볼을 오스틴이 물러서며 캐치하려다 글러브를 맞고 뒤로 튀는 포구실책으로 출루를 허용했다. 박승규와 전병우의 연속안타로 무사 만루.

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타석에는 부상 복귀 후 좋은 타격감을 이어가며 세번째 경기를 맞은 이재현.

3구째 송승기의 146㎞ 빠른 공을 3루 삼성 응원석 쪽으로 큼직한 파울 홈런을 날린 이재현은 4구째 133㎞ 바깥쪽 슬라이더를 당겨 왼쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 시즌 2호 홈런이자 선제 그랜드슬램.

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강민호가 곧바로 2구째 120㎞ 높은 커브를 당겨 다시 왼쪽 담장을 넘겼다. 올시즌 첫 홈런을 이재현과 백투백 홈런.

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복귀 첫날이던 전날 적시 2루타 2방으로 2타점을 올린 타격감을 첫 타석부터 고스란히 이어갔다.

박해민이 없는 좌익수 쪽으로 외야수가 잡을 수 없는 담장 밖으로 넘겨버리며 전날 답답했던 패배에 분풀이에 나선 삼성의 역습이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com