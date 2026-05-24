"한화 마무리, 어려운 자리다. 정말 잘하고 있다" 감독의 극찬, 단 3연투는 없다 [대전 현장]

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화가 5대2로 승리하며 2연승을 달렸다. 9회초 이민우가경기를 끝내며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "한화 마무리 어려운 자리다. 정말 잘해주고 있다."

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한화 이글스 김경문 감독이 새 마무리 이민우를 칭찬했다.

이민우는 22일, 23일 양일간 열린 두산 베어스와의 경기에서 이틀 연속 세이브를 기록했다. 김서현의 충격 난조, 대체 외국인 선수 쿠싱과의 이별로 공석이 된 마무리 자리를 받았는데 2경기 부진했지만, 두산전 연속 세이브로 그 설움을 날렸다. 특히 23일 경기에서는 강타구에 급소를 맞는 최악의 상황에서도 이겨내고, 마지막 타자 카메론을 잡아내 큰 박수를 받았다.

24일 두산전을 앞두고 만난 김 감독은 "이민우 부상 순간, 불펜을 보기는 봤다. 혹시 쓰러지는 것 아닌가 걱정이 될 정도였다"라고 당시 상황을 설명했다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 경기 전 그라운드를 바라보고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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김 감독은 이민우의 활약에 대해 "그동안 힘든 일도 있고 했다. 하지만 작년 마무리 훈련에서 정말 열심히 했다는 보고를 받았다. 그래서 스프링 캠프에 데려간 거다. 노력한 선수는 언제든지 기회를 받는다. 그리고 그렇게 열심히 했기에 지금 잘하는 것 같다"고 말했다. 이민우는 지난해 두터운 불펜 벽에 막혀 1군 단 1경기도 출전하지 못했다.

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김 감독은 "사실 한화 마무리 역할을 한다는게 쉬운 일이 아니다. 굉장히 칭찬해야 한다. 잘해주고 있다"고 강조했다.

일단 이날 경기는 쉬어간다. 타구 맞은 여파 뿐 아니라 3연투다. 김 감독은 "지금 잘하고 있는데, 무리시킬 필요가 없다. 순위 싸움이 굉장히 치열하다. 연승은 따라올 수 있다. 나머지 투수들도 기다리고 있다. 부상 없이 가야 한다"고 말하며 멀리 볼 것임을 알렸다.

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이날 마무리에 대해서는 "상황을 보고 거기에 맞는 대응을 하겠다"고 밝혔다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com