'전문 1루수가 없다' 두산, 전날 치명적 실책 저지른 임종성 파격 선발 투입 왜? [대전 현장]

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6타격을 하는 두산 임종성. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 기죽지 마라!

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두산 베어스가 파격적인 선발 라인업을 들고 나왔다. 전날 치명적 수비 실책을 한 임종성을 아예 선발로 내세운다. 그것도 1루에 투입한다.

두산은 24일 대전에서 한화 이글스와 주말 3연전 마지막 경기를 벌인다.

두산은 앞선 두 경기 치명적 실책쇼를 하며 뼈아픈 연패를 맛봐야 했다. 특히 23일 2차전은 대타로 나온 임종성을 3루에 투입하고, 3루수였던 박지훈을 1루로 보내자마자 양쪽 모두에서 실책이 나오며 치명적 실점을 하고 말았다. 임종성의 경우 평범한 타구를 잡고 송구 실책을 저질러 패배 빌미를 제공했다.

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두산은 이날 경기 박찬호-박지훈-카메론-양의지-김민석-강승호-윤준호-임종성-정수빈 순으로 타순을 작성했다. 임종성은 3루가 아닌 1루수다. 좌완 류현진 대비 카드로 보인다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회말 2사 2,3루 임종성이 페라자의 땅볼 타구를 잡아 1루 로 공을 뿌리고 있다. 송구가 빗나가며 실점을 허용했다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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경기를 앞두고 만난 김 감독은 "임종성은 주포지션이 3루고 수비도 잘하는 선수인데, 어제는 상대 타자 카메론이 타구를 치고 전력질주를 하니 약간 당황해 강하게 던지려다 그랬다고 하더라"며 "1루에 대해 여러 선수들이 돌아가며 들어가는데, 부담스러워하는 것 같다. 그래도 자신감을 심어주며 자기 포지션이 아니어도 잘 할 수 있게끔 해보려 한다"고 말했다. 두산은 양석환이 2군에 내려간 뒤 전문 1루수가 없다. 강승호, 오명진이 나눠 투입되던 상황이었다. 이번에는 임종성이 새 도전에 나선다.

김 감독은 연이틀 나온 무더기 실책에 대해 "안 나오도록, 덜 나오도록 하겠다"고 짧고 굵게 말했다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com