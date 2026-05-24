'와 최고액' 韓 17세 특급 사고쳤다, 왜 ML 모셔갔나…"스카우트들 감탄, 제2의 야마모토 발굴할 때"

필라델피아 필리스와 24일(한국시각) 계약에 합의한 17살 특급 유망주 박찬민. 사진=필라델피아 필리스 SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] "박찬민의 뛰어난 투구 실행 능력과 투구 감각은 스카우트들의 감탄을 자아냈다."

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한국 17살 특급 투수 유망주가 사고를 제대로 쳤다. 광주제일고 3학년 우완 투수 박찬민이 24일(한국시각) 미국 메이저리그 필라델피아 필리스와 국제 아마추어 선수 계약을 마쳤다. 미국 현지 보도에 따르면 계약 규모는 120만5000달러(약 18억원)다.

박찬민을 향한 필라델피아의 구애는 이미 오래전부터 시작됐다. 이미 한 달 전에 'ESPN'을 비롯한 미국 현지 매체들은 '필라델피아가 박찬민과 계약을 체결했다'고 보도했다.

하지만 당시에는 계약서에 사인을 마친 상태가 아니었다. 필라델피아의 국제 아마추어 자유계약을 위한 보너스 풀이 50만 달러(약 7억원) 정도만 남은 상태였기 때문.

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박찬민은 필라델피아가 자금을 확보하지 못할 경우 미국 진출을 포기하고 KBO 신인 드래프트에 참가할 계획이었다. 필라델피아는 박찬민과 합의한 계약금을 맞춰주기 위해 적극적으로 움직였고, 끝내 특급 유망주를 품었다.

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MLB.com은 '필라델피아가 박찬민과 계약에 합의할 수 있었던 이유는 최근 성사된 2건의 트레이드 덕분이다. 소식통에 따르면 필라델피아는 마이너리그 우완 그리프 맥개리를 LA 다저스로, 앤드류 베이커를 콜로라도 로키스로 보내는 대신 75만 달러(약 11억원)의 국제 유망주 계약금 보너스 풀을 확보했다. 여유 자금을 마련한 필라델피아는 박찬민이 KBO리그 직행을 포기할 만큼 공격적인 제안을 할 수 있었다. 박찬민은 입단과 동시에 곧바로 필라델피아 유망주 랭킹 18위에 이름을 올렸다'고 설명했다.

필라델피아가 박찬민에게 약속한 120만5000달러는 올해 국제 아마추어 계약한 투수 중 최고액이다. 필라델피아는 앞서 올해 국제 유망주 랭킹 전체 3위에 오른 외야수 프란시스코 렌테리아(팀 내 유망주 3위)와 전체 39위인 유격수 후안 파라를 영입했는데, 박찬민까지 최근 5개월 사이 특급 재능을 지닌 10대 유망주를 3명이나 품게 됐다.

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필라델피아가 괜히 무리해서 박찬민을 영입한 게 아니다. 스카우팅 리포트를 살펴보면 메이저리그 스카우트들의 기대치가 매우 높은 것을 알 수 있다. 물론 마이너리그부터 차근차근 단계를 밟아 나가겠지만, 성공 가능성이 클 것으로 예상하고 있다.

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MLB.com은 '박찬민은 키 1m93, 몸무게 90㎏의 체격을 자랑한다. 스카우팅 리포트에 따르면 박찬민은 91~93마일(약 146~149㎞), 최고 구속은 94마일(약 151㎞)에 이르는 패스트볼을 구사한다. 이 구종으로 스트라이크존을 적극적으로 공략할 수 있고, 홈플레이드 근처에서 공이 떠오르는 듯한 좋은 무브먼트를 바탕으로 타자를 윽박지를 수 있다. 깔끔하고 일정한 스리쿼터 투구 폼에서 나오는 그의 직구는 약간 가라앉는 무브먼트까지 더해져 우타자들의 몸쪽을 효과적으로 파고든다'고 설명했다.

필라델피아 필리스와 계약하는 박찬민. 사진=필라델피아 필리스 SNS

매체는 이어 '박찬민이 지닌 최고의 변화구는 커브와 슬라이더다. 현재로서는 그저 견고한 수준의 구종이지만, 향후 플러스급 구종으로 발전할 잠재력이 있다. 특히 구속 78~82마일로 형성되고, 이미 2800rpm 이상의 회전수를 기록하고 있는 슬라이더가 돋보인다. 체인지업과 스플리터도 던질 줄 알지만, 스프리터는 거의 봉인한 상태다. 박찬민은 좌우 타자를 가리지 않고 체인지업을 던지는 것을 즐기고, 이 구종은 향후 훌륭한 결정구로 발전할 가능성을 보여주고 있다'고 덧붙였다.

필라델피아 구단은 박찬민이 위와 같은 자질을 갖춘 덕분에 메이저리그에서 선발투수로 정착할 것으로 판단하고 있다.

MLB.com은 '박찬민의 뛰어난 투구 실행 능력과 투구 감각은 스카우트들의 감탄을 자아냈고, 여기에 선수의 강력한 미국 무대 진출 의지가 더해지면서 필라델피아가 그를 데려오기 위해 창의적인 방법(트레이드)을 동원하게 만들었다'고 했다.

필라델피아 구단은 박찬민 영입 성공에 축배를 들고 있는 것으로 알려졌다. MLB.com은 '박찬민 영입은 필라델피아 국제 스카우트 부서가 환태평양 지역에서 만들어낸 또 하나의 성공 사례'라고 평했다.

블레이크 크로스비 필라델피아 국제 스카우트 부단장은 "우선 고교 선수들을 관찰하며 그들이 미국에 오고 싶어 할 경우를 대비할 수 있는 기회를 준다. 둘째로 일찍부터 데이터 베이스를 구축해 이 선수들이 자국 프로 무대에 진출했을 때 이미 그들에 대한 기록을 확보해 둘 수 있다. 우리가 미국 내에서 스카우트하는 것과 다를 바가 없다. 제2의 야마모토 요시노부(다저스)가 될 선수를 파악할 때 고교 시절부터 작성한 리포트나 영상 등의 자료를 갖고 있다면 엄청난 이점이 된다. 훗날 그 선수가 FA가 되거나 미국 진출을 결심했을 때 우리 구단은 이미 그를 파악할 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있는 셈"이라고 설명했다.

MLB.com은 '박찬민은 최희섭 김병현 서재응 강정호 등 무려 메이저리거 4명을 배출한 야구 명문 광주제일고에서 활약했다. 필라델피아 소속으로 빅리그 무대를 밟은 한국 선수는 2009년 박찬호(우완 투수)와 2017년 김현수(외야수), 단 2명이 있다. 박찬민은 이제 막 시작하는 선수지만, 언젠가 이 명단에 이름을 추가할 수 있는 유리한 위치에 서 있다'고 했다.

필라델피아 필리스와 계약하는 박찬민(왼쪽에서 2번째). 사진=필라델피아 필리스 SNS

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com