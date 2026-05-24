'9회말 2사. 끝난 줄 알았지?' 키움 수비 실수 뒤 LG 박해민, 거짓말 같은 역전 3점포 'LG팬들에게 최고의 일요일'[잠실현장]

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스가 9회말 2사 후 만화 같은 역전승을 거뒀다.

LG 박해민이 시즌 첫 홈런, 첫 끝내기 홈런을 날렸다. 24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 주말 3연전 마지막 경기. LG가 9회말 2사 1, 2루에서 타석에 나선 LG 박해민이 키움 마무리 투수 유토를 상대로 역전 끝내기 3점 홈런을 날리며 짜릿한 끝내기 승리를 거뒀다.

LG는 키움을 상대로 2-1 위닝시리즈를 가져갔다.

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키움 선발 박준현이 5⅔이닝 4피안타 3실점으로 승리 요건을 갖췄으나 아쉽게 승리를 기록하지는 못했다. LG 선발 송승기는 3⅓이닝 7피안타 1볼넷으로 4실점 조기 강판 당했다.

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키움은 4회 빅이닝을 만들며 기선을 제압했다. 4회초 선두타자 임병욱 2루타, 최주환이 선취 1타점 적시타로 균형을 깼다. 이어 이형종 안타로 무사 1,2루. 김웅빈이 송승기를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 이어진 찬스에서 박성빈, 권혁빈이 연속 적시타를 날리며 점수는 4-0으로 벌어졌다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 2회 2루타를 치고 2루에서 슬라이딩 세이프되고 있는 키움 이형종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 2회 동료들의 병살플레이에 주먹을 쥐어보이고 있는 키움 선박 박준현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 4회 조기 강판 당하는 LG 선발 송승기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

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LG는 키움 선발 박준현에게 1안타로 꽁꽁 묵였으나 6회 막혔던 혈이 뚫렸다. 6회 1사 후 홍창기 볼넷. 박해민이 삼진으로 물러났으나 오스틴 안타로 2사 1,3루 찬스를 이어갔다. 타석에 나선 오지환이 1타점 2루타를 날렸다. 이어 천성호가 주자를 불러들이는 2타점 2루타로 4-3 한 점차 추격했다.

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LG는 3대 4로 뒤진 9회말 끝까지 승부를 포기하지 않았다. LG는 키움 마무리 유토를 상대로 선두타자 송찬의 삼진, 구본혁 2루수 땅볼로 아웃 당하며 패배가 눈앞이었다. 2사 후 LG는 신민재 타석 때 대타 이재원을 내세웠다.

이재원은 유토의 초구 150km 빠른 볼을 타격했으나 외야의 뜬볼 타구가 됐다. 이재원은 방망이는 내던졌으나, 잠실 하늘은 LG의 편이었을까?

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사. LG 이재원의 타구를 잡지 못하고 있는 키움 야수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사. LG 이재원의 타구를 잡지 못하고 있는 키움 야수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사. 행운의 2루타를 날린 LG 이재원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

쉽게 잡을 수 있었던 타구를 키움 야수들이 잡지 못하며 이재원은 행운의 2루타를 기록했다. 경기가 끝날 수도 있었으나 2사 2루가 이어졌다. 실책으로 기록되진 않았으나 키움의 수비가 아쉬웠다.

키움 설종진 감독은 직접 마운드에 올라 어수선한 선수들을 다독였다. 하지만, 2사 2루에서 홍창기 볼넷으로 찬스는 이어졌다. 이어 타석에 나선 박해민이 1볼 2스트라이크 불리한 상황에서 7구까지 가며 끈질긴 승부를 펼쳤다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 홈런을 확인하자 환호하는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

결국 박해민은 유토의 7구 154km 직구를 걷어올려 우익수 뒤 담장을 넘기는 120m 역전 3점홈런을 날렸다.

아쉬운 수비 실수를 지지른 키움 야수들은 고개를 떨궜고, 박해민은 환호하며 그라운드를 돌았다. 9회말 2사 후 거짓말 같은 역전승을 거둔 LG 선수들은 잠실구장을 찾은 팬들과 함께 기쁨을 만끽했다.

일요일 잠실구장을 찾은 LG 팬들에게는 최고의 선물이었다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/