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부처님 오신날, 데뷔 첫 완봉승...불굴의 오뚜기, 그 뒤에 '내조의 여왕' 있었다

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2022년 1월9일 결혼식을 올린 양창섭 박정민 부부. 아내 박씨는 남편 양창섭의 힘든 시간을 함께 하며 다시 일어설 수 있도록 해준 동반자다. 사진제공=삼성 라이온즈
2022년 1월9일 결혼식을 올린 양창섭 박정민 부부. 아내 박씨는 남편 양창섭의 힘든 시간을 함께 하며 다시 일어설 수 있도록 해준 동반자다. 사진제공=삼성 라이온즈

[스포츠조선 정현석 기자]대체 선발의 안착과 성공. 결코 쉬운 일이 아니다.

출격 일자가 들쑥날쑥해 컨디션 맞추기가 어렵다.

믿음의 차이도 중요하다. 기존 선발에 비해 벤치도 덜 관대하다. 일찌감치 불펜에 투수들을 대기시킨다. 조금만 위기가 깊어지면 교체다.

그 어려운 장벽을 뚫고 삼성 라이온즈 양창섭이 해냈다.

두차례 대체 선발 출격에서 팀 승리를 이끌었다.

한달만의 선발 복귀전이었던 지난 14일 잠실 LG전에서 5이닝 2실점(1자책)으로 승리를 안겼다. 승리투수 요건을 아웃카운트 하나 남겨둔 5회 2사 만루에서 LG 최고의 강타자 오스틴과의 13구 승부 끝 루킹 삼진은 이날 경기의 하이라이트였다.

두번째 대체 선발 등판이던 24일 사직 롯데전에서는 '사고'를 쳤다. 9이닝 1안타 무4사구 깜짝 완봉승으로 10대0 대승을 이끌었다. 데뷔 9년 만의 첫 완봉승. KBO리그 143번째 무4사구 완봉승이었다.

삼성 투수의 완봉승은 아리엘 후라도(2025년 7월26일 수원 KT전) 이후 처음이. 범위를 삼성 토종 선수로 좁히면 2020년 9월13일 최지명(개명 전 최채흥)이 LG 트윈스전에서 거둔 뒤 무려 6년 만. 에이스 원태인도 못한 기록이었다.

완급조절과 보더라인 피칭이 빛났다. 최고 구속 150㎞의 강속구와 슬라이더, 커브, 체인지업 등을 고루 던지며 롯데 타선의 타이밍을 빼앗았다.

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적극적으로 맞혀 잡는 피칭이 주효했다.

이닝당 투구수가 14구를 넘지 않았다. 9회까지 102개밖에 던지지 않았다. 빠른 승부에 결과가 빨리 나오니 야수들의 발걸음도 가벼웠다. 언제 타구가 올지 모르니 늘 팽팽한 긴장상태. 김성윤 류지혁 등 잇단 호수비가 나온 배경이다. 투수가 왜 공격적인 피칭을 해야 하는지를 잘 보여준 교본 같은 경기였다.

양창섭은 오뚜기 같은 선수다. 덕수고 졸업 후 2018년 삼성에 2차 1라운드 2순위로 입단한 유망주.

입단 첫해 센세이션을 일으키며 선발로 자리를 잡았다. 하지만 2년 차를 준비하던 과정에 팔꿈치 수술로 긴 재활에 들어갔다.

6년간 답답한 시간을 보내던 양창섭은 지난해 33경기 63이닝 3승3패 2홀드 3.43의 평균자책점으로 반등의 계기를 마련했다.

올시즌 5선발 경쟁에서 승리했지만 단 3경기 만에 다시 불펜행. 좌절할 만 하지만 양창섭의 표정은 늘 밝다.

부처님 오신날, 데뷔 첫 완봉승...불굴의 오뚜기, 그 뒤에 '내조의 여왕' 있었다

그 뒤에는 아내 박정민씨가 있다. 힘들 때도 늘 기를 살려주고, 힘이 돼주는 '내조의 여왕'. 아이 육아에 힘들지만, 시간을 쪼개 남편 등판 경기마다 절을 찾아 마운드에서 내려오는 신랑의 '밝은 표정'을 늘 기도한다. 양창섭의 완봉승은 부처님 오신날, 아내의 변함 없는 불공 속에 완성됐다.

양창섭은 경기 후 중계인터뷰에서 "잘 할 때마다 가족이 생각난다. 대구에서 아이 보고 있을 와이프에게 고맙고, 사랑한다"고 진심을 전했다.

부부의 소망대로 환하게 웃을 수 있었던 하루. 앞으로 웃을 일이 더 많아질 것 같다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈

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