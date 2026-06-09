KBO는 3할 타자 12명=NPB는 양 리그 3명뿐, 올해도 투수가 득세하는 투고타저, 마운드 격차가 이렇게 큰가[민창기의 일본야구]

한신 4번 타자 사토가 홈런 타구를 바라보는 모습. 그는 센트럴리그 타율, 홈런, 타점, 득점, 출루율, 장타율 1위를 달리고 있다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

KT 최원준의 타격 모습. 인천=박재만 기자

샌프란시스코 이정후가 8일 시카고 컵스전 1회 첫 타석에서 안타를 터트리고있다. AFP연합뉴스

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최원준(KT 위즈)과 이우성(NC 다이노스). 요즘 KBO리그에서 가장 뜨거운 타자다. 소속팀이 바뀐 뒤 일취월장했다. 둘은 지난해 7월 KIA 타이거즈에서 NC로 트레이드됐다. 최원준은 시즌이 끝나고 NC를 떠났다. FA(자유계약선수)가 되어 KT 유니폼으로 갈아입었다. 인연이 깊은 두 선수가 올해 타격 1위 경쟁을 한다. 최원준이 8일 현재 0.383으로 1위, 이우성이 0.364로 2위다.

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박성한(SSG 랜더스)이 0.354, 외국인 타자 딘 오스틴(LG 트윈스)이 0.338, 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 0.336으로 3~5위에 자리하고 있다. 박건우(NC 다이노스·0.300)까지 총 12명이 3할 타율을 기록 중이다.

키움 히어로즈, KIA, 두산 베어스를 제외한 7개팀이 3할 타자를 보유하고 있다. 한화 이글스는 강백호(0.333)와 요나단 페라자(0.332), 삼성 라이온즈는 최형우(0.322)와 류지혁(0.313) 두 명의 3할 타자가 있다.

KT가 0.284, 한화가 0.282로 팀 타율 1~2위다. 빈타로 고전하고 있는 히어로즈(0.232)와 격차가 5푼이나 된다. 히어로즈에선 안치홍이 0.291로 팀 내 1위다. 두산(0.261)까지 8개팀이 팀 타율 2할6푼대를 유지하고 있다.

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올해도 KBO리그는 타자가 득세하는 '투고타저'리그다. 다른 리그와 비교해 보면 금방 눈에 띈다. 메이저리그 30개팀 중 LA 다저스가 팀 타율 1위다. 8일까지 0.262를 기록했다. 이정후가 맹활약하고 있는 샌프란시스코 자이언츠, 김하성의 소속팀 애틀랜타 브레이브스가 0.256으로 뒤를 따른다. 이정후(0.323)와 오타니 쇼헤이(LA 다저스·0.302)를 포함해 총 15명이 3할 타자다.

시즌 초반 주춤했던 오타니가 타격감을 끌어 올려 맹타를 휘두르고 있다. 연합뉴스

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인터리그(교류전)가 진행 중인 일본프로야구(NPB). 올해도 지난해와 비슷하다. KBO리그와 대척점에 있는 '투고타저'리그다. 8일까지 센트럴과 퍼시픽리그, 양 리그 12개팀 3할 타자가 3명뿐이다. 센트럴리그에선 사토 데루아키(한신 타이거즈·0.361), 퍼시픽리그에선 니시카와 미쇼(오릭스 버팔로즈·0.313)와 프란밀 레예스(니혼햄 파이터스·0.310)가 3할을 넘었다.

사토가 압도적인 레이스를 이어간다. 그는 홈런(15개), 타점(43개), 득점(44개), 출루율(0.439), 장타율(0.698), 득점권 타율(0.463)도 '톱'이다.

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지난 시즌에도 3할 타자가 3명뿐이었다. 센트럴리그에서 2명, 퍼시픽리그에서 1명이 나왔다. 비슷한 추이로 흘러간다. 2024년엔 3명, 2023년엔 5명이었다. 강력한 투수력이 타자를 압도한다. 3할 타자가 넘쳐나는 KBO리그를 돌아보게 된다. NPB 12개팀 중 2개팀이 팀 평균자책점 2점대, 10개팀이 3점대를 유지하고 있다. KBO리그는 8개팀이 4점대, 2개팀이 5점대를 기록 중이다.

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사토의 소속팀 한신이 팀 타율 전체 1위(0.250)이다. 소프트뱅크 호크스가 전체 2위(0.248), 퍼시픽리그 1위를 달린다. 히로시마 카프(0.215)와 지바 롯데 마린즈(0.234)가 센트럴과 퍼시픽리그 이 부문 꼴찌다.

3주차에 접어든 인터리그도 비슷하다. 통산 10번째 우승을 노리는 소프트뱅크가 독보적이다. 12경기에서 팀 타율 0.260. 인터리그에서 10승

지난 2일 두산전 4회초 2사 1루에서 헛스윙 삼진을 당하고 있는 강백호. 한화는 강백호 페라자 두 명이 3할 타율을 기록 중이다. 송정헌 기자

(2패)을 올리며 치고 올라갔다. 오릭스(0.246)와 요코하마 베이스타즈(0.244)가 팀 타율 2~3위다. 히로시마와 한신, 주니치 드래곤즈(이상 0.208)는 바닥에 있다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com