[오피셜]야구 국가대표 로고 18년만에 바뀌었다…KBO 신규 BI 발표

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[스포츠조선 나유리 기자]KBO와 KBSA가 야구 국가대표팀 신규 BI를 공개하며 리브랜딩을 발표했다.

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이번 리브랜딩은 야구 국가대표팀의 브랜드 아이덴티티를 재정립하고 2008년 개발된 로고를 18년 만에 리뉴얼하여 브랜드 가치 및 국가대표팀의 위상을 높이기 위해 진행되었다.

신규 BI는 2008년 베이징 올림픽 우승 등 야구 국가대표팀의 주요 역사적 순간들을 함께한 기존 BI의 헤리티지를 계승하고, 이를 현대적으로 재해석해 보다 간결하고 직관적인 형태로 완성했다.

'KOREA' 워드마크는 우측 상단을 향해 뻗어 나가는 역동적인 라인을 통해 한국 야구의 멈추지 않는 도전과 미래를 향한 강한 의지를 표현했다. 부드럽게 이어지는 필기체 형태는 좋은 경기의 흐름과 리듬을 시각화했으며, 정제된 획을 통해 현대적이고 세련된 이미지를 구현했다.

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'K' 레터마크는 투수의 역동적인 투구 동작과 타자의 스윙 궤적, 그리고 바람을 가르며 공간을 압도하는 한국 전통 탈춤의 한삼에서 영감을 받았다. 날카로운 각은 타격 순간의 강한 임팩트를 보여주며, 곡선과 직선이 조화를 이루는 조형을 통해 그라운드를 지배하는 야구 국가대표팀의 에너지와 한국의 혼을 담았다.

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컬러 시스템은 대표팀의 기존 상징색인 'Team Korea Navy'를 유지하며, 다양한 매체에서 유연하게 적용할 수 있도록 'Team Korea Light Blue', 'Team Korea Blue', 'Team Korea Red'를 서브 컬러로 구성했다.

신규 BI는 오는 9월 아이치·나고야 아시안게임에서 야구 국가대표팀 선수들이 착용하는 유니폼에 처음으로 적용되며, 해당 유니폼 및 MD는 추후 공개될 예정이다.

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한편, 아시안게임 국가대표팀 명단은 6월 11일 오후 2시에 기자회견을 통해 발표할 예정이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com