어깨 통증? 괜찮은 거 아니었어? KT 날벼락, 보쉴리 극하근 손상 '6주 이탈' 단기 대체 외인 물색, 소형준·안현민은 11일 실전 점검

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 4회에만 볼넷 3개를 허용한 KT 선발 보쉴리. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈가 대형 악재를 만났다.

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에이스 역할을 하던 외국인 투수 보 보쉴리가 어깨 부상으로 전력에서 이탈했다. 최소 6주 공백. 구단은 급히 단기 대체 외국인 선수 물색에 나섰다.

불행 중 다행히 호재도 있다. 토종에이스 소형준과 타선의 핵 안현민이 부상을 털고 돌아온다.

보쉴리는 지난 8일 병원 정밀 검진을 진행한 결과, 우측 어깨 근육(극하근) 손상으로 4~6주간의 재활이 필요하다는 진단을 받았다.

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앞서 보쉴리는 지난 2일 우측 어깨 불편감을 호소하며 1군 엔트리에서 말소된 바 있다. 당초 선수 본인이 큰 문제 없다는 사인을 보내 병원 검진을 미루고 상태를 지켜봤지만, 통증이 지속되면서 결국 마운드를 비우게 됐다. 한 달 이상의 공백이 확정됨에 따라 KT 구단은 마운드 공백을 최소화하기 위해 발 빠르게 '6주 단기 대체 외국인 선수' 영입 절차를 밟을 예정이다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. KT 선발투수로 등판한 소형준이 피치컴 사인을 듣고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 6회 1타점 적시타 날린 KT 안현민. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.02/

불행 중 다행히 마운드의 핵심 전력인 소형준과 강타자 안현민은 복귀 단계를 차근차근 밟고 있다.

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두 선수는 오는 11일 익산 야구장에서 열리는 단국대학교와의 연습경기에 나란히 출장해 실전 감각을 조율한다. 부상 이후 빌드업 과정을 거치고 있는 소형준은 이날 선발 투수로 등판해 약 50구의 공을 던지며 투구 수와 구위를 점검한다. 타격에서 좋은 모습을 보여주고 있는 안현민 역시 지명타자로 라인업에 이름을 올려 실전 배팅 타이밍을 맞출 계획이다.

외국인 원투펀치의 한 축인 보쉴리의 이탈로 위기를 맞은 KT. 소형준의 복귀와 발 빠른 대체 외인 영입으로 치열한 순위 싸움을 버텨낼 계획이다.

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9일 수원 삼성전에 앞서 KT위즈 이강철 감독은 "당장 삼성과의 3연전이 가장 큰 고비"라며 "주말 NC와의 3연전까지 5할 승률 이상을 해야한다"며 위기돌파에 나섰다.

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KT는 최원준(우익수 김현수(지명타자) 김민혁(좌익수) 힐리어드(중견수) 허경민(3루수) 김상수(2루수) 류현인(1루수) 한승택(포수) 권동진(유격수)으로 라인업을 구성했다. 고영표가 삼성 최원태와 선발 맞대결을 펼친다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com