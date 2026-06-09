'개막 직전 부상이탈 → 75일만의 선발 데뷔전' 20세 신인에게 LG는 무리였나?…'눈깜빡' 폭풍 5실점 '초토화' [잠실리포트]

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 포수 조형우와 선발 김민준이 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] SSG 랜더스가 야심차게 내세운 신인 선발투수가 데뷔 첫 등판에서 난타를 당했다. 프로 1군 무대의 타자들은 한순간의 흔들림을 놓치지 않았다.

Advertisement

SSG는 9일 잠실 LG 트윈스전에 신인 투수 김민준(20)을 선발로 기용했다. 하지만 2회 난타 끝에 5실점했다.

이날 김민준의 직구(36개) 최고 구속은 147㎞, 직구 외에 포크볼(21개) 슬라이더(9개) 커브(4개)를 섞어던졌다. 최종 성적은 3⅔이닝 3안타 3볼넷 5실점, 투구수 70개였다.

김민준은 시즌 전부터 이숭용 감독이 5선발로 내정했던 투수다. 미치 화이트-앤서니 베니지아노-김건우-타케다 쇼타-김민준이 당시 구상이었다.

Advertisement

지금은 상황이 많이 달라졌다. 화이트는 부상으로, 화이트의 단기 대체 선수로 왔던 히라모토 긴지로도 부진으로 함께 방출됐다. 새 외국인 투수 토마스 해치가 준비중이다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

Advertisement

반대로 초반 부진으로 퇴출이 유력했던 베니지아노와 타케다는 시즌을 거듭할수록 안정감을 되찾으며 살아남았다. 그리고 토종 선발 한자리는 최민준이 채웠다.

선발 한자리는 원래 대구고 출신 신인 김민준의 자리였다. 1라운드 전체 5번이란 높은 순번에 SSG의 지명을 받았고, 이숭용 감독이 구위는 물론 제구력도 안정적이라는 호평을 하면서 5선발을 약속받은 것.

Advertisement

하지만 1~2차 스프링캠프를 모두 마치고 시범경기 막판까지 출전했건만, 갑작스런 어깨 뭉침이 근육 부상으로 밝혀지면서 시즌전 이탈이 확정됐다. 그 빈자리는 최민준이 메웠다.

Advertisement

이후 김민준은 2달간 회복과 재활을 거쳐 5월 22일 퓨처스 KIA 타이거즈전에 등판하며 컨디션 조율을 시작했고, 6월 3일 KT 위즈와의 퓨처스 경기에 선발등판해 2⅓이닝 7실점(8안타 3볼넷)을 기록했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

그리고 이날 1군에 등록되며 선발투수로 출격한 것. 이숭용 감독은 "아직 투구수 빌드업이 부족해 70구 정도만 던지게 할 것"이라고 밝혔다. 최근 13연패를 겪는 등 고난의 터널을 지난 SSG 입장에선 김민준의 출격 등 터닝포인트가 간절했다.

이날 김민준은 1회말 LG 리드오프 박해민에게 볼넷을 내줬지만, 문성주 병살타-오스틴 삼진으로 데뷔 첫 이닝을 무사히 넘겼다.

문제는 2회말이었다. 앞선 2회초 SSG가 박성한의 적시타로 선취점을 따낸 상황.

김민준은 1사 후 오지환에게 2루타, 박동원-송찬의에게 연속 볼넷을 내주며 1사 만루 위기를 자초했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 2회말 2사 만루 LG 박해민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

이어 구본혁의 땅볼 때 SSG 유격수 박성한은 2루를 택했지만, 주자 전원 세이프란 결과가 나왔다. 비디오 판독에도 결과는 바뀌지 않았다.

그리고 신민재(1타점) 박해민(2타점)의 연속 적시타, 문성주의 1타점 땅볼이 이어지면서 순식간에 1-5로 승부가 뒤집혔다. 그래도 다시 오스틴을 삼진 처리하며 이닝을 마쳤다. 이날의 삼진 2개를 모두 리그 최고 타자 중 한명인 오스틴 상대로 잡아낸 점도 이채롭다.

김민준은 3회를 3자범퇴로 마쳤고, 4회도 송찬의-구본혁을 잇따라 범타로 돌려세운 뒤 박시후에게 마운드를 넘겼다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com