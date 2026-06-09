롯데, 20초 만에 3실책 어이가 없네.. 두산 김민석 2땅 치고 홈까지 → 사직에 도대체 무슨 일이 [부산 현장]

중계화면 캡처

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 약 20초 만에 실책 3개가 쏟아졌다. 롯데 자이언츠 수비진이 순간적으로 붕괴했다. 두산 베어스 김민석이 2루수 앞에 땅볼을 치고 홈까지 들어왔다.

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롯데는 9일 부산 사직구장에서 열린 두산과 경기 5회초, 연속 실책으로 1점을 헌납했다.

3-4로 뒤진 5회초 두산 선두타자 카메론이 볼넷 출루했다.

롯데 선발 나균안이 김민석에게 2루 땅볼을 유도했다. 1루 주자 카메론은 2루에서 포스 아웃.

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롯데가 더블플레이를 시도하면서 엄청난 연쇄 반응이 일어났다.

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먼저 유격수 전민재의 1루 송구가 뒤로 빠졌다.

김민석이 2루까지 달렸다. 1루 후방 커버에 들어왔던 포수 손성빈이 공을 잡았다. 2루로 쐈다.

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여기서 공이 한 차례 또 빠졌다. 좌익수 방면으로 굴러갔다.

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김민석은 재빨리 일어나서 3루를 노렸다.

이번에는 롯데 좌익수 레이예스가 실책했다. 3루 송구가 다이렉트로 가지 못했다. 3루 송구가 또 빠졌다.

그런데 홈이 비었다. 포수 손성빈이 1루 커버를 갔다가 미처 돌아오지 못했던 것이다.

김민석이 유유히 득점했다.

유격수 송구 실책, 포수 송구 실책, 좌익수 송구 실책으로 각각 기록됐다.

이 모든 일이 벌어지기까지 단 20초가 걸렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com