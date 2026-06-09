'앗 노시환 통한의 병살타' KIA, 한화에 6대4 진땀승…김도영 19호포+황동하 6승[대전 리뷰]

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회 3점 홈런을 날린 KIA 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구를 준비하는 KIA 황동하. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 한화 이글스와 4위 결정전에서 기선 제압에 성공했다.

Advertisement

KIA는 9일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화와 경기에서 6대4로 이겼다. KIA는 2연승을 달려 시즌 성적 33승1무27패를 기록, 4위를 사수했다. 5위 한화는 3연승을 마감하고 시즌 성적 30승1무28패를 기록했다.

KIA는 올 시즌 대전 무패 행진을 이어 갔다. KIA는 지난 4월 10일부터 12일까지 대전에서 치른 한화와 3연전에서 6대5, 6대5, 9대3 승리를 거뒀다. 이날까지 올 시즌 대전에서 4전 전승이고, 한화와 시즌 상대 전적은 5승2패가 됐다.

한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 왕옌청.

Advertisement

KIA는 김민규(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(1루수)-나성범(우익수)-한준수(포수)-김호령(중견수)-박민(2루수)-정현창(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 황동하.

Advertisement

황동하가 직전 등판 부진은 일시적이었다는 것을 증명했다. 지난 3일 광주 롯데 자이언츠전에서 3이닝 5실점(4자책점)에 그쳤던 아쉬움을 완벽히 달랬다. 이날은 6이닝 87구 2안타 1볼넷 6삼진 1실점 쾌투를 펼쳐 시즌 6승(1패)째를 챙겼다.

7회부터는 불펜을 가동했다. 곽도규(1이닝)-김태형(⅓이닝 2실점)-정해영(⅔이닝 1실점)-성영탁(1이닝)이 이어 던져 힘겹게 승리를 지켰다.

Advertisement

타선에서는 김도영의 활약이 빛났다. 시즌 19호 홈런을 터트려 리그 단독 1위를 사수했다. 2경기 연속 홈런 행진. 4타수 2안타 1볼넷 3타점 맹활약을 펼쳤다.

Advertisement

KIA가 4위 사수 의지를 먼저 보였다. 1회초 2사 후 김도영이 3루수 왼쪽 내야안타로 출루해 물꼬를 텄다. 아데를린은 좌중간을 가르는 적시 2루타를 날려 1-0 선취점을 뽑았다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회 강판 당하는 한화 선발 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회초 1타점 2루타를 날린 KIA 아데를린. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

2회초에는 2점을 더 달아났다. 선두타자 한준수가 볼넷으로 출루한 가운데 김호령이 투수 왼쪽 번트 안타로 출루했다. 이때 투수 왕옌청의 1루 송구 실책이 겹쳐 무사 1, 3루가 됐다. 다음 타자 박민이 2루수 땅볼로 출루할 때는 2루수 이도윤의 송구 실책이 겹쳤다. 3루주자 한준수는 득점, 1루주자 김호령은 3루까지 갔다. 다시 무사 1, 3루. 정현창은 헛스윙 삼진에 그쳤지만, 1사 1, 3루에서 김민규가 유격수 땅볼로 타점을 올려 3-0이 됐다.

황동하는 3회말 한화의 추격을 허용했다. 선두타자 이도윤에게 우중간 2루타를 맞은 게 뼈아팠다. 다음 타자 심우준이 우익수 뜬공으로 물러날 때 이도윤이 3루까지 갔고, 오재원이 2루수 땅볼로 타점을 올려 3-1로 좁혀졌다.

4회초 김도영이 승리에 쐐기를 박는 해결사로 나섰다. 박민이 안타로 출루한 상황. 정현창은 삼진으로 물러났고, 1사 1루에서 김민규가 유격수 땅볼로 출루해 2사 1루가 됐다. 김선빈은 볼넷. 2사 1, 2루에서 김도영이 좌중월 3점포를 터트려 6-1로 거리를 벌렸다. 한화 선발 왕옌청을 마운드에서 끌어내린 강력한 한 방이었다.

7회 등판한 곽도규는 1사 후 강백호에게 안타를 허용하긴 했지만, 아웃카운트 3개를 모두 삼진으로 잡아 강렬한 인상을 남겼다. 문현빈 노시환 김태연 등 한화 강타자들이 곽도규의 공에 연신 헛스윙했다.

8회 등판한 김태형이 불의의 일격을 당했다. 선두타자 허인서가 좌전 안타로 출루했다. 이도윤을 헛스윙 삼진으로 잘 돌려세웠는데, 1사 1루에서 박정현에게 던진 초구 직구가 가운데로 몰리는 바람에 좌월 투런포로 연결됐다. 6-3. 박정현의 홈런은 2023년 9월 27일 대전 삼성 라이온즈전 이후 986일 만이었다.

KIA는 1사 주자 없는 상황에서 급히 정해영을 올렸다. 정해영은 오재원을 유격수 땅볼로 잘 돌려세웠지만, 1사 후 페라자에게 우월 홈런을 얻어맞아 6-4까지 쫓겼다. 페라자는 배트를 집어 던지고 포효하며 동료들을 깨우려 했으나 역전까지는 가지 못했다.

한화는 9회 선두타자 강백호가 1루수 땅볼 포구 실책으로 출루하며 마지막 불씨를 살리는 듯했지만, 노시환이 2루수 병살타에 그치면서 마지막 추격에 실패했다.

한편 한화 왕옌청은 3⅔이닝 89구 5안타(1홈런) 4볼넷 3삼진 6실점(4자책점)에 그쳐 시즌 3패(5승)째를 떠안았다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 한화 페라자가 KIA 정해영에게 솔로홈런을 날렸다. 환호하는 페라자. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구하고 있는 KIA 성영탁. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

대전=김민경기자 rina1130@sportschosun.com