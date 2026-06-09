롯데나 두산이나.. 아무튼 재밌었죠? 실책 실책 실책 실책 실책 실책 실책 → 아비규환 혈투의 승자는 두산이었다 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 실책이 난무하는 혈투 끝에 롯데 자이언츠를 제압했다.

Advertisement

두산은 9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 6대5로 승리했다. 롯데는 5연패 수렁에 빠졌다. 양 팀은 실책 7개를 주고받았다. 두산이 3개, 롯데가 4개를 기록했다.

두산이 1회초부터 기세를 올렸다. 안타-홈런-안타-홈런으로 순식간에 4점을 뽑았다. 정수빈이 안타를 치고 카메론이 2점 홈런(시즌 9호), 김민석이 안타를 치고 양의지가 2점 홈런(시즌 8호)을 폭발했다.

롯데가 곧바로 2점을 만회했다. 1회말 선두타자 황성빈이 좌전 안타를 쳤다. 황성빈이 2루 도루에 성공했다. 고승민이 우중간을 가르는 적시 2루타를 때렸다. 레이예스가 좌전 안타를 쳐서 주자를 모았다. 나승엽이 3루 뜬공으로 물러났다. 전민재가 볼넷을 골랐다. 1사 만루에서 손호영이 중견수 희생플라이로 고승민을 불러들였다.

Advertisement

롯데는 4회말 3-4로 따라갔다. 손성빈이 솔로 홈런(시즌 2호)을 쏘아올렸다.

Advertisement

5회초 두산이 도망갔다. 롯데가 실책 3개를 연거푸 저질렀다.

무사 1루에서 김민석이 2루 땅볼을 쳤다. 1루 주자 카메론이 2루에서 포스 아웃. 롯데가 더블플레이를 시도하면서 실책의 늪에 빠졌다. 먼저 1루 송구가 빗나갔다. 김민석이 2루까지 달렸다. 1루 백업에 들어온 포수 손성빈의 2루 송구도 빗나갔다. 좌익수 앞까지 굴러갔다. 김민석이 3루로 뛰었다. 좌익수 레이예스의 3루 송구도 빗나갔다. 그런데 홈이 텅 비었다. 1루 백업을 나갔던 손성빈이 돌아오지 않은 것이다. 김민석이 벌떡 일어나 유유히 홈으로 들어왔다.

Advertisement

두산은 양의지의 안타와 안재석의 2루타를 엮어 1점을 추가했다.

Advertisement

롯데는 7회말 다시 추격했다. 이번에는 두산이 실책 퍼레이드를 펼쳤다.

선두타자 고승민이 투수 땅볼 실책으로 출루했다. 레이예스가 안타를 쳤다. 나승엽의 1루 땅볼로 1사 1, 3루. 전민재가 좌익수 희생플라이로 일단 1점을 만회했다. 2사 1루에서 손호영이 우전 안타를 쳤다. 두산 우익수 카메론이 원바운드로 공을 잡으러 들어오다가 뒤로 흘렸다. 두 번째 실책. 1루 주자 나승엽이 2루 3루를 돌아 홈을 노렸다. 두산은 중계 플레이 과정에서 다시 홈 송구 실책을 범했다. 나승엽까지 홈인 5-6. 롯데는 후속타 불발로 동점까지 가지는 못했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com