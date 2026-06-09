노송 넘었다! LG '새 역사' 쓴 임찬규 "내가 이런 기록을?…영광스럽다" [인터뷰]

LG 통산 최다삼진 기념구를 받아드는 임찬규. 김영록 기자

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 임찬규. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "내가 이런 기록을 갖게 될 줄은 생각도 못했다. 김용수 선배와 어떤 기록이든 어깨를 나란히 했다는 자체가 영광스럽다."

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임찬규가 LG 트윈스의 새 역사를 썼다.

임찬규는 9일 잠실 SSG 랜더스전 3회 1사 후 김재환을 삼진으로 돌려세웠다. 임찬규가 통산 1146번째 삼진을 기록하며 '노송' 김용수(1145개)를 넘어서는 순간이었다.

이날 임찬규는 삼진 3개를 기록, 통산 1148개가 됐다. 이제부턴 걷는 걸음걸음이 LG의 새 역사다.

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경기 후 만난 임찬규는 "내가 이 기록을 할 수 있을 거라는 생각은 한 번도 해본적이 없다. 이렇게 기록을 달성하게 돼서 너무 감회가 남다르다. 다른 통산 기록을 갖고 있는 선수들에는 많이 못미치지만, 그래도 한 팀 안에서 이렇게 많은 삼진을 잡았다는 사실에 자부심을 느낀다"며 미소지었다.

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김용수는 LG 역사상 첫 영구결번이자 LG 그 자체인 선수다. 임찬규는 "김용수-이병규 선배를 보며 자란 나로선 그 선배들과 어깨를 나란히 한 자체가 너무 영광스럽다"면서 "다른 기록도 따라갈 수 있도록 열심히 하겠다"고 다짐했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 임찬규. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

"키움-KT-SSG까지 지금 3경기 평균 볼넷이 3개를 웃돌다보니 스트레스를 받는다. 공이 빠른 투수도 아닌데 제구까지 안되다니…오늘도 커맨드가 썩 자유롭진 않았다. 그래도 그 볼넷이 위기 때 나오진 않아 다행이다. 빨리 원래의 제구를 되찾고 싶다."

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시즌초는 임찬규답지 않았다. 4월 18일 삼성전(4⅓이닝 6실점)처럼 예년과는 다른 흔들림이 있었다. 삼성전을 마치고는 평균자책점이 6.52까지 치솟았다.

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하지만 5월부터 정상화가 이뤄졌다. 5월 4경기 2.66, 6월 2경기 0.82로 안정감을 찾았다. 임찬규는 "진짜 여러가지 시도를 해봤다"고 돌아봤다.

"ABS 1,3,7,9번에도 던져봤고, 스위퍼도 던져보고, 컷패스트볼을 평소보다 많이 던져보기도 했다. 다시 내 페이스를 찾을 때까지 최소실점으로 버티다보면 1점1점 막은게 나중에 더 좋아질 거란 생각으로 버텼다. 톨허스트 송승기가 같이 무너지지 않고 잘해준 덕분에 나도 다시 좋아질 여유가 있었다."

올시즌 110㎞대 느린 체인지업과 130㎞대 빠른 체인지업을 섞어서 새롭게 완급조절을 하고 있다. 임찬규는 "구속을 떠나 스핀 같은 걸 봤을 때 가장 좋았을 때의 궤적이 나오고 있어서 좋다. 덕분에 조금씩 경기가 잘 풀리는 것 같다"고 했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

다음 목표인 다승은 갈 길이 멀다. 임찬규는 이날까지 92승을 거뒀다. 그 위로는 정삼흠(106승) 그리고 김용수(126승)가 있다. 임찬규는 "선발투수는 최대한 팀이 이길 수 있게, 또 최대한 많은 이닝을 소화할 뿐이다. 승리는 팀 승리가 동반이 돼야하니까"라며 "한타자한타자, 지금처럼 소중하게 잘 잡겠다"며 미소지었다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com