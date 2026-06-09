'초대형 트레이드 주인공'의 고백과 반성 "나는 아무 공이나 막 치는 선수였다" [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] '초대형 트레이드 주인공' 두산 베어스 외야수 김민석이 생애 두 번째 올스타전을 눈앞에 뒀다.

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김민석은 9일 부산 롯데전 2루 땅볼을 치고 홈까지 들어오는 진기명기를 연출하며 4타수 1안타 2득점, 6대5 승리에 앞장섰다. 김민석은 타율 2할7푼7리 OPS(출루율+장타율) 0.750을 기록했다.

김민석은 이날까지 KBO 홈페이지 기준 드림올스타 외야수 2위 득표를 기록했다. 2023년 롯데 소속으로 베스트12에 뽑혔던 김민석은 두산 유니폼을 입고 다시 올스타전을 꿈꾼다.

김민석은 "2루 땅볼을 치고 결과가 아쉬워서 1루에서 어떻게든 살겠다는 생각으로 전력 질주를 했다. 공이 딱 빠져가지고 2루로 과감하게 갔다. 슬라이딩을 했는데 또 좌익수 쪽으로 공이 빠지더라. 이 때에는 아웃타이밍이었는데 승부를 걸어봤다. 거기서 또 공이 빠지더라. 홈을 봤는데 아무도 없어가지고 달렸다"며 웃었다.

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두산이 4-3으로 쫓긴 5회초 무사 1루 상황이었다. 김민석이 병살타성 타구를 쳤는데 롯데가 1루 송구, 2루 송구, 3루 송구까지 실책을 3개나 저지른 것이다.

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김민석은 2025시즌을 앞두고 큰 기대를 받았다. 두산이 롯데와 대형 트레이드를 통해 김민석을 영입했다. 두산이 내준 전민재와 정철원이 롯데에서 주전 유격수와 필승조로 활약하고 있다. 김민석은 2025년 타율 2할3푼8리로 부진했다. 올 시즌 비로소 다시 잠재력을 만개하는 중이다.

김민석은 "타격감은 나쁘지 않다. 하루에 (안타를)하나씩 치는 것으로 잡았는데 진짜 하나밖에 안 나오더라. 이제 멀티 출루를 항상 할 수 있도록 생각을 바꿔서 타석에 들어가고 있다"고 설명했다.

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. 8회말 김민석이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 4회초 김민석이 우전안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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김민석은 자신 만의 스트라이크존을 재정립했다.

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김민석은 "지금까지 저의 존이 없었다. 어떻게 보면 아무 공이나 막 치는 그런 타자였다. 당연히 결과도 안 좋았다. 내가 투수 입장에서 생각하면 되게 쉬운 타자라고 느껴졌다. 이진영 코치님께서 존을 확실히 정해주셨다. 그런 존을 지키자는 마음을 지키려고 최대한 노력하고 있다. 두산에 처음 왔을 때보다는 조금은 성장한 것 같아서 그래도 다행이라고 생각한다"고 밝혔다.

김민석은 팬들에게 올스타 투표를 더욱 당부했다.

김민석은 "롯데 시절에도 나가봤다. 정말 재미있었다. 올해도 꼭 나가고 싶다. 팬들께서 투표를 많이 해주신 덕분에 상위권에 있다. 너무 감사하다"고 진심을 전했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com