"LG가 지금 번트 횟수 꼴찌야!" 염갈량의 하소연…그의 추구美는 작전야구가 아니다 [잠실포커스]

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. LG 염경엽 감독이 취재진과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.28/

넥센 시절 번트 시범을 보이는 염경엽 감독.목동=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2015.08.04.

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "난 스몰볼을 좋아하지 않는다. 넥센(히어로즈) 때부터 빅볼을 해왔다."

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염갈량의 목소리가 갑작스레 커졌다. 선수 시절의 스타일 때문인지 '작전야구'로 오해받는데 대한 아쉬움이 큰 듯 했다.

9일 잠실구장. SSG 랜더스전을 앞두고 지난 NC 다이노스와의 시리즈에서 승부처의 번트 고민을 말하던 염경엽 LG 감독은 급기야 "작전야구는 내 스타일이 아니다. 오해하는 사람이 많다"며 울분을 터뜨렸다.

"사실 작전야구의 아킬레스건은 상대 투수의 제구력이다. 컨택 플레이(일단 배트에 맞추고 다음 플레이를 노리는 것)를 하든, 페이크번트를 하든, 런앤히트를 하든, 주자가 3루에만 있으면 스퀴즈도 가능하지 않나. 그런데 상대 투수의 제구를 예상할 수가 없을 때는 작전을 걸수가 없다."

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

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그래도 염경엽 감독이 지휘봉을 잡은 이래 LG는 리그 수위권의 타선으로 인정받았다. 확실한 거포는 오스틴 한명 정도지만, 박해민 홍창기부터 박동원 신민재까지 피해갈 선수가 없는 타선이었다.

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그런데 올해는 문보경 문성주의 부상, 홍창기 신민재의 부진 등이 겹치면서 타선 운영에 어려움이 컸다. 올시즌 LG의 팀타율은 5~6위, 장타율과 OPS(출루율+장타율)는 그보다 더 아래를 맴돌고 있다.

그나마 최근 들어 조금씩 나아지고 있는 상황. 6월 들어 홈런 등 장타가 늘고 있다. 염경엽 감독은 "타격파트와 전력분석팀이 따로 엄청나게 연구를 하면서 마음고생이 많았다. 전체적인 타격 페이스도 기록으로 증명될만큼 올라오고 있다. 타격 포인트도 앞으로 당기는 작업이 순조롭게 잘 된 건데, 하루아침에 되는게 아니고, 그렇게 노력했어도 한달 정도는 걸린다"고 했다.

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"난 사실 우리팀 정도면 장타력 톱3에는 들어야된다고 본다. 시즌초에 ABS(자동볼판정 시스템) 존 문제에 부딪히는가 싶더니…그래도 5월부터 '앞에서 쳐야된다'고 강조하고, 또 훈련방법을 바꾸면서 6월에는 장타가 좀 나오고 있어 다행이다. 출발은 늦었지만, 한화 KIA 삼성 중에 한팀은 잡아야된다고 본다. 강팀과 만날수록 안타 4개를 연속으로 쳐서 1점 내는 건 너무 힘든 일이다. 홈런 1개면 최소 1점인데."

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 송찬의가 번트 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

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염경엽 감독은 "사람들이 오해들 하는데, 난 스몰볼을 좋아하지 않는다. 번트도 거의 안 댄다. 넥센 때무터 항상 빅볼을 해왔다. 여건이 안되니 스몰볼도 하는 거지, 작전야구는 내 스타일이 아니다. 가끔 거는 작전의 임팩트가 큰 것 같다"며 하소연을 이어갔다.

그가 맡았던 역대 팀들의 번트 횟수 순위를 보면 억울해하는 이유가 보인다. 올해 LG의 희생번트는 16개로 10개 구단 중 가장 적다. 작년에도 50개로 9위였다.

SK 와이번스 시절인 2019년(2위)처럼 1~2년 튀는 시즌이 있을 뿐 높아봤자 6위, 아니면 9위나 꼴찌인 시즌이 많았다.

그렇다고 그가 번트를 강조하지 않는 사령탑은 아니다. 팀이 필요할 때, 코치진이 요구할 때는 정확히 대줘야한다고 강조한다. 직접 선수들 앞에서 번트 시범을 보인 적도 여러번이다. 덕분에 LG는 번트 성공률이 대체로 높은 편. 그렇다면 번트 횟수는 더욱 적다는 뜻이다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 5회말 LG 오스틴이 KIA 양현종을 상대로 투런홈런을 날렸다. 동료들을 향해 환호하는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

염경엽 감독의 신뢰 중심에 외국인 타자 오스틴이 있다. 올시즌 타율 5위(3할3푼5리) 홈런 2위(17개) 출루율 8위(4할5리) 장타율 1위(6할2푼4리) OPS 1위(1.029) 등 말 그대로 팀 타격의 대들보다. 한국에서의 4번째 시즌이지만, 좋은 컨택과 선구안, 한방 파워 등 순수한 야구적 역량으로 타 팀들의 분석을 이겨내고 있다.

LG 주장은 박해민이지만, 염 감독은 오스틴을 '외국인 선수 파트의 주장'이라며 "오주장"이라고 부른다고. 염 감독은 "팀내 핵심 전력을 통솔하는 주장 아닌가. 언제나 솔선수범하는 모습이 보기 좋다"라며 너털웃음을 지었다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com