'백업 포수가 없는데?' 4395일만에 마스크 '쓸뻔' 42세 노장 → '안방 데뷔전' 치른 국대 4번타자…사령탑의 여름 승부수 [SC포커스]

삼성 라이온즈와 넥센 히어로즈의 2014 프로야구 경기가 12일 목동구장에서 열렸다. 8회말 삼성 최형우가 포수 마스크를 쓰고 나와 심창민의 공을 받으며 무실점으로 이닝을 마친 후 내려오고 있다.목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2014.06.12/

23일 오후 대구 시민야구장에서 2013 프로야구 두산과 삼성의 경기가 열렸다. 8회초 무사 1루서 포수 진갑용의 부상으로 교체된 최형우가 마스크를 쓰고 있다.대구=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2013.08.23.

사진제공=KT 위즈

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "연장 갔으면? (최)형우가 보는 거지. 그 생각으로 9회에 최형우를 (포수 대신)대타로 낸 거다."

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올해 안에 '리빙 레전드' 최형우(42)의 안방 복귀를 볼수 있을까.

24일 잠실구장에서 만난 박진만 삼성 감독은 전날 9회초 포수 장승현 대신 최형우를 대타로 넣은 선택에 대해 "동점 되면 형우가 포수 본다고 보고 냈다"고 답했다.

9회초 선두타자로 등장한 최형우는 2루타를 치며 동점 기회를 만들었지만, 후속타 불발로 마스크 쓴 모습은 보여주지 못했다.

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최형우 본인과도 이야기한 걸까. 아무리 전직 포수라도 포수 훈련 없이 갑자기 마스크를 쓰는게 가능할까.

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박진만 감독은 "그 전에도 비슷한 상황이 한번 있었다. 그때 최형우와 '포수로 나갈 수도 있다'는 이야기를 했다. 어제도 포수 대신 대타 승부수를 던져야하는 상황이 있었다. 지면 끝이니까, 활용 가능한 방법은 다 써야한다"라고 설명했다.

삼성 라이온즈와 넥센 히어로즈의 2014 프로야구 경기가 12일 목동구장에서 열렸다. 8회말 삼성 최형우가 포수 마스크를 쓰고 나와 심창민의 공을 받으며 무실점으로 이닝을 마친 후 내려오고 있다.목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2014.06.12/

이어 "예를 들어 나보고 갑자기 외야를 나가라고 한다면 당연히 어설프겠지만, 예전부터 갖고 있던 기본적인 수비는 하지 않겠나"라며 "(투수 공을 받아야하니까)포수 출신과 아닌 선수는 확실히 다르다. 진짜로 형우가 포수로 나간다고 하면, 투수 공을 다치지 말고 받아만 주면 충분하다"며 웃었다.

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프로 1군 무대에서 최형우는 포수 경험이 많은 선수가 아니다. 2002년 2차 6라운드로 삼성에 지명받았지만, 실질적인 1군 커리어는 군복무(경찰 야구단)를 마친 뒤 다시 삼성에 복귀한 2008년부터다.

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프로 통산 최다안타 (2660개) 최다 타석(8582개) 최다 2루타(55개) 최다 루타(4538개) 최다 타점(1786개) 1위, 최다 볼넷(1242개) 최다 타석 2위(10091개), 홈런 3위(427개) 등 수많은 누적 기록을 보유하고 또 써내려가고 있다는 게 놀라운 이유다.

2020년대 이후 가장 화제가 됐던 간판타자의 포수 데뷔전은 롯데 자이언츠 이대호였다. 2021년 5월 8일 대구 삼성전에 깜짝 포수 마스크를 쓴 이대호는 롯데 마무리 김원중 특유의 포크볼을 블로킹 없이 기막힌 미트질로 잡아내는 모습을 보여 찬사를 받았다.

2021 KBO 리그 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈의 경기가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열렸다.롯데가 9대8로 승리했다. 9회말 마지막 아웃카운트를 잡아내며 경기가 종료되자 환호하는 이대호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.05.08/

군복무전에는 1군 무대에서 6경기에 출전한 기록이 있다. 2002년 4경기, 2004년 2경기에 교체 투입됐다. 2008년부터는 포지션을 외야수로 옮겨 전설을 쓰기 시작한다.

이중 경기 후반 대타가 아니라 포수로 마스크를 쓰고 출전한 것은 단 2경기 뿐이다. 2002년 10월 18일 부산 롯데전 3회, 다음날인 19일 무등 KIA전 4회 각각 교체 출전했다.

2008년 이후로는 2013년 8월 23일 대구(시민) 8회에 교체 투입됐고, 마지막 포수 출전은 2014년 6월 12일 목동 넥센전(8회 교체)이었다. 만약 23일 경기에 최형우가 마스크를 썼다면, 무려 4395일만의 포수 출전이 됐을 것이다. 삼성팬들로선 12년만에 볼 수 있었던 모습을 아쉽게 놓치게 됐다.

최형우는 24일 LG전에선 2회초 볼넷으로 출루한 뒤 도루에 성공, 지난해 9월 10일 광주 삼성전(당시 KIA 타이거즈 소속) 이후 287일만의 도루에 성공했다. 이날 기준 최형우의 나이는 42세 6개월 8일로, 종전 최고령 도루 기록(추신수, 42세 27일)을 깬 신기록도 세웠다.

23일 오후 대구 시민야구장에서 2013 프로야구 두산과 삼성의 경기가 열렸다. 8회초 무사 1루서 포수 진갑용의 부상으로 교체된 최형우가 마스크를 쓰고 있다.대구=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2013.08.23.

한편 이날 수원에서는 또다른 '포수 출신 4번타자'가 프로 무대 포수 데뷔전을 치렀다. KT 위즈 안현민이 그 주인공이다. 원래 고교 시절엔 '(KIA)김도영을 이기고 도루왕을 먹은 포수'로 유명했던 그다.

앞서 이강철 KT 감독은 '비상시에 대비해 이정훈에게 포수 훈련을 시키고 있다'고 밝힌 바 있다. '유비무환'을 강조하는 이강철 감독의 특성상 이정훈 외에도 김현수가 유사시 포수를 볼 준비가 돼있었다.

지난 20일 열린 수원 KT -KIA전 당시 KT는 4-9로 뒤진 9회말 대거 6득점을 올리며 끝내기 뒤집기승을 따냈다. 만약 이 경기가 연장으로 돌입했다면 안현민이 마스크를 쓰기로 돼있었다. 안현민의 햄스트링 부상을 감안하면 자주 쓰긴 어렵고, 정말 포수가 없을 때 승부수로 던질만한 교체다.

당시 6회초에 이미 주전 포수 한승택이 조대현으로 교체됐고, 9회말 힐리어드의 홈런으로 1점을 따라붙은 상황에서 무사 만루가 되자 이강철 감독은 조대현 타석에 대타 안치영을 냈다. 안치영은 밀어내기 볼넷을 얻어내며 흐름을 이어갔고, 결국 KT는 드라마 같은 역전승을 거뒀다.

사진제공=KT 위즈

앞서 부상으로 김현수가 빠졌고, 이정훈도 대타로 소모한 상황. 이강철 감독은 "(조)대현이를 빼야하나, 아니면 병살만 당하지 말라고 지시할까 고민했다"면서 "그런데 (안)현민이가 '감독님 저 할 수 있습니다'라고 하더라. 허벅지 터진 경력이 있는데 괜찮냐, 너 똑바로 얘기하라 했더니 괜찮으니 시켜달라고 하더라"고 회상했다.

이날 경기는 KT의 끝내기 승리로 끝났지만, 24일 수원 SSG 랜더스전에서 기어코 안현민의 포수 데뷔전이 치러졌다.

이날 안현민은 3번 지명타자로 출전했다. 7회말 한승택의 타석에 대타 이정훈이 나왔고, 8회초 조대현이 포수 마스크를 썼다. 하지만 1-5로 뒤진 8회말 KT 김민혁이 2타점 적시타를 치며 따라붙었고, 1사 1,2루 조대현의 타석에 이강철 감독이 대타 류현인을 기용한 것.

사진제공=KT 위즈

결국 4-5로 뒤진 9회초 안현민이 마스크를 쓰고 마무리 박영현과 호흡을 맞췄다. 1군 첫 포수 출전이다. 앞서 149경기를 뛰면서 외야수(136경기)와 지명타자(13경기)로만 뛰었던 그다. 다만 퓨처스(2군)에서는 2022년 4월 6~7일 익산 NC 다이노스전에서 포수로 선발 출전한 사례가 있다.

안현민은 무난한 포구로 박영현의 1이닝 무실점(볼넷 1 삼진 1)을 도왔다. 하지만 KT는 아쉽게 4대5로 패했다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com