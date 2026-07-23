'타율 0.068' 김하성, 이젠 적시타도 친다…'트리플A 5G 연속 안타' 복귀 임박 뜨거운 타격감

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 타격감이 점점 올라오고 있다.

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트리플A 5경기 연속 안타에 타점까지 신고했다. 귀넷 스트라이퍼스에서 재활 경기를 소화 중인 김하성은 23일(한국시각) 미국 조지아주 로렌스빌의 귀넷필드에서 열린 아이오와 컵스(시카고 컵스 산하)전에 2번 타자-유격수로 나서 4타수 1안타 1타점 1볼넷을 기록했다. 1회말 1사 1, 3루에서 2루수 땅볼로 3루 주자 로날드 아쿠냐 주니어를 불러 들여 타점을 만들었고, 2회말 2사 1, 3루에서는 볼넷을 골라 출루했다. 8회말 2사 주자 없는 상황에선 아이오와 불펜 투수 에단 로버츠의 5구째 83.5마일 스위퍼를 공략해 중전 안타를 만들었다.

지난 4일 오른손 중지 염증으로 부상자 명단(IL)에 등재된 김하성은 완연한 회복세다. 13일 루키리그에서 재활 경기 첫 발을 뗀 이래 이날까지 8경기 타율 0.280(25타수 7안타) 1홈런 3타점 6볼넷 6삼진 1도루, 출루율 0.419, 장타율 0.520이다. 시즌 첫 재활 경기 기간이었던 4월 30일~5월 10일 더블A, 트리플A 9경기에서 타율 0.263, 출루율 0.333, 장타율 0.316을 기록했던 것이나, 빅리그 73타수 5안타 과정에서 모두 단타에 그쳤던 것과 비교된다. 이날 비록 땅볼에 그쳤으나 득점권에서 적시타를 생산하고 강한 타구를 날리면서 그동안 우려됐던 부상 여파에서 어느 정도 회복했음을 입증하고 있다.

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문제는 이런 김하성의 성적을 바라보는 애틀랜타의 선택이다. 미국 현지에선 김하성보다 호르헤 마테오, 짐 자비스를 유격수 로테이션으로 써야 한다는 의견이 비등하다. MLB닷컴도 22일 '김하성이 (재활 경기에서) 다시 기대감을 키워도 수비는 마우리시오 두반이나 자비스가 좀 더 나은 옵션'이라고 평가했다. 이어 '(트레이드 마감일을 앞두고) 애틀랜타의 가장 흥미로운 결정은 김하성을 중심으로 이뤄질 것이다. 애틀랜타는 그를 계속 로스터에 남기거나 트레이드를 시도할 것'이라고 전망했다.

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김하성의 부상이 재발하지 않는다면 애틀랜타는 재활 경기 기간을 채운 뒤 콜업 여부를 결정해야 한다. 의심의 눈초리 속에서 과연 애틀랜타가 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com