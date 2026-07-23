충격! KIA-LG 거친 ML 스카우트, '상대 코치 도촬' 적발 해고

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[스포츠조선 박상경 기자] KBO리그에서 활동했던 메이저리그 스카우트가 부적절한 행위로 해고된 것으로 알려졌다.

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미국 디애슬레틱은 22일(한국시각) 'LA 에인절스가 경기 중 휴대전화로 콜로라도 로키스 코치진을 촬영하다 적발된 프로 스카우트 저스틴 프린스타인을 해고했다'고 전했다.

지난 2년 간 KIA 타이거즈, LG 트윈스에서 각각 활동하다 올 시즌을 앞두고 에인절스에 합류한 프린스타인은 경기 중 스카우트 전용 구역에 앉아 휴대전화로 콜로라도 코치진을 촬영하다가 현장 적발됐다.

스카우트의 영상 촬영 행위 자체는 허용되나, 전자기기를 활용해 사인, 의사 소통 과정을 훔치기 위해 해독하는 행위는 리그 규정에 위배된다. 디애슬레틱은 '프린스타인이 정확히 누구를 어떤 목적으로 촬영됐는지는 불분명하다. 당시 콜로라도는 더그아웃에서 투수 사인을 전달하고 있었으며, 코치진이 사인을 중계하는 구조였다'고 설명했다. 이에 대해 익명을 요구한 아메리칸리그의 한 스카우트는 디애슬레틱과의 인터뷰에서 "에인절스 뿐만 아니라 대다수 구단이 중계 영상으로도 분석할 기술을 갖추고 있다. 속임수를 쓰는 게 아니라면 스카우트가 경기 중 휴대전화로 영상을 찍을 이유가 없다"고 지적했다.

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콜로라도 프런트는 해당 적발 건을 메이저리그 사무국에 신고했다. 디애슬레틱은 '페리 미나시안 에인절스 단장은 해당 보고를 받고 프린스타인을 즉시 해고했으며, 콜로라도의 폴 디포데스타 야구 운영 부문 사장, 조시 번스 단장에게 직접 사과했다'고 설명했다. 이어 '양 구단은 이번 사건이 개인적 일탈 행위라는 점에 공감하고 있다. 리그 차원에서 구단에 대한 징계는 내려지지 않을 것으로 보인다'며 '프린스타인은 해당 사건에 대한 인터뷰 요청에 응하지 않았다'고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com