'일장춘몽' 고우석, 마이너 거부권은 애시당초 없었다...전격 LG 복귀 가능성 있나, 없나

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[스포츠조선 김용 기자] 고우석의 마이너 거부권은 애시당초 없었다?

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'메이저리그 인간 승리' 드라마를 쓴 고우석. 하지만 기쁨은 잠시였다.

2024년 청운의 꿈을 안고 샌디에이고 파드리스와 계약하며 미국 무대에 도전한 고우석. 지난 2년 반은 아픔의 연속이었다. 마이너리그에서 눈물 젖은 빵만 씹어야 했다.

하지만 고진감래였나. 고우석은 디트로이트 타이거즈를 떠나 불펜 보강이 필요했던 미네소타 트윈스 품에 안겼다. 전 소속 구단 디트로이트는 7월1일부로 고우석을 메이저리그 엔트리에 올리든, 보유 권리를 포기하든 결정을 내려야 했는데 디트로이트는 후자를 선택했다. 그런 가운데 급했던 미네소타가 고우석을 26인 엔트리에 올리는 조건으로 극적 트레이드를 성사시켰다. 그리고 고우석은 꿈에 그리던 메이저리그 데뷔전을 치렀다.

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하지만 현실은 녹록지 않았다. 데뷔전인 클리블랜드 가디언스전부터 홈런을 허용했다. 이후 2경기는 1이닝 무실점으로 괜찮았지만, 21일(한국시각) 클리블랜드전에서 홈런 1개 포함, 4안타 3실점 경기를 한 뒤 곧바로 마이너리그행 통보를 받아야 했다.

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고우석이 마이너리그로 가자 당장 LG 복귀설 또 타오르기 시작했다. 고우석의 친정 LG는 올해 초 마무리 유영찬이 수술대에 오르자 미국에서 고생만 하던 고우석 복귀를 설득하기 위해 차명석 단장이 미국 현지로 날아가기도 했었다.

7월1일 신분 변화를 앞두고도 LG는 2차로 고우석의 마음을 돌려보려 했었다. 하지만 고우석이 극적으로 메이저리그에 입성하자 축하해줄 수밖에 없는 상황이 됐다. 그런데 너무 이른 시간 안에 다시 마이너리거가 된 고우석이기에 굳게 지켜왔던 마음이 흔들릴 수 있고, LG도 마지막으로 움직일 수 있다는 관측이 제기된다.

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일각에서는 고우석이 소위 '마이너 거부권'이라는 권리를 뿌리치고 마이너리그행을 받아들인 것은, 한국으로 돌아갈 마음이 없다는 것으로 해석하기도 했다. 고우석은 구단이 마이너리그행을 통보할 시, 이를 거절하고 FA 신분이 될 수 있는 권리를 갖고 있는 것으로 국내에 알려져 있었다.

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하지만 이는 전혀 사실무근. 일찍부터 미국에서 야구를 하며 서비스 타임을 채워온 선수들은 지명할당 후 마니어리그로 내려가는 걸 수용한 경험이 있으면, 향후 다른 구단에서 똑같은 상황이 발생했을 경우 이를 거부하고 FA가 될 권리를 갖는다. 이게 국내에 '마이너 거부권'이라고 알려졌다.

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하지만 고우석은 국제 계약을 맺은 케이스로, 이 권리가 없다. 고민할 것도 없이 미네소타의 마이너리그 지시를 받아들여야 하는 상황이었다. 고우석은 이미 트리플A 구단에 합류해 운동을 시작한 상황이다.

고우석이 LG에 돌아오려면, LG 구단이 미네소타와 협상을 해 이적료를 지불하고 데려오는 방법 뿐이다. 물론 고우석의 마음이 가장 중요하다. 그런데 고우석 입장에서 힙겹게 이룬 꿈에 만족하고 갑자기 한국행을 택할 분위기는 아니다.

미네소타는 불펜 전력이 워낙 약하고, 새롭게 영입한 선수를 등록하기 위해 고우석을 잠시 내린 케이스다. '앞으로 너 절대 안 쓴다' 이런 느낌의 마이너행이 아닌 것이다. 고우석이 마이너리그에서 위력적인 모습을 보인다면 40인 엔트리 안에 있는 선수이기에, 그 누구보다 콜업에서 유리한 조건인 걸 선수가 가장 잘 알고 있다.

힘들게 기다린 2년 반, 남은 몇 개월을 버티지 못하고 한국에 돌아갈 판단을 할 것 같지는 않아 보인다. 돌아올 수 있는 선택은, 시즌 종료 후 FA가 돼서도 할 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com