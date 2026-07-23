"언젠가는 나온다" 대형 파울 홈런에 기약했던 다음…결국 장타 쾅! 한화 거포 유망주 시계도 돌아간다

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 한지윤이 1타점 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 한지윤이 1타점 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 이종서 기자] "지나간 타석은 얽매이지 말자고 생각했죠."

Advertisement

한지윤(20·한화 이글스)은 지난 2025년 신인드래프트 3라운드(전체 22순위)로 한화에 지명된 유망주.

경기상고 시절 차세대 공격형 포수로 성장할 수 있다는 평가를 받았다. 파워만큼은 리그에서도 상위 레벨이었다.

지난해 퓨처스리그에서 57경기에 출전해 8개의 홈런을 날렸던 그는 올 시즌을 앞두고 큰 변화를 택했다. 한화는 포수 자원이 풍부했고, 한지윤의 공격력은 살려야 했다. 포수 마스크를 벗고 외야수와 1루수를 병행하기 시작했다.

Advertisement

지난 7일 대전 NC 다이노스전에 8회 대타로 나온 그는 좌측 방향으로 큼지막한 타구를 날렸다. 마지막 순간 타구가 휘면서 파울이 됐다. 프로 데뷔 첫 타석을 홈런으로 작성하나 싶었지만, 볼넷으로 만족해야만 했다.

Advertisement

후반기에도 1군 엔트리에 들었던 그는 21일 광주 KIA 타이거즈전에서 기다렸던 첫 안타를 신고했다. '거포 유망주'답게 장타가 터졌다.

1-6에서 문현빈의 적시타로 한 점을 따라간 8회말. 한지윤은 1,2루 찬스에 대타로 나섰다. KIA 곽도규를 상대한 한지윤은 4구째 투심을 받아쳤고, 타구는 좌익수 왼쪽으로 빠지는 2루타가 됐다. 좌익수 해럴드 카스트로가 끝까지 따라갔지만, 힘있게 뻗어나간 타구를 잡기에는 역부족이었다. 2루 주자가 홈으로 들어오면서 한지윤은 데뷔 첫 타점까지 신고했다.

Advertisement

평생 기억에 남을 프로 첫 안타의 순간. 한지윤은 "팀에 잔루가 많은 상태였다. 그래서 대타로 나가게 되면 타점을 꼭 올리고 싶다는 생각이 강했다. 뛰면서 슬쩍 보니 좌익수가 따라가더라. 잡히겠다 싶었는데 빠져나가더라. 속으로만 좋아했다"라며 "칠 줄은 솔직히 몰랐다. 운 좋게 좌투수가 올라와서 최선의 결과였던 것 같다. 타구 스피드도 잘 나왔다. 상대 실투도 안 놓쳤다"고 이야기했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기.타석에 나선 한화 한지윤. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

첫 안타를 홈런으로 신고할 뻔 했던 데뷔 첫 타석. 한지윤은 "배트가 빨리 나왔다"라며 "퓨처스리그에서도 파울 홈런은 많았다. 지나간 타석에는 얽매이지 말자고 생각을 했다. 앞으로도 계속 타석이 있을 거니 언젠가는 첫 안타가 나올 거라고 생각했다"고 말했다.

스프링캠프에서 한지윤은 감이 좋았지만, 5월까지 퓨처스리그에서 타율이 1할5푼2리에 머물렀다. 한지윤은 "퓨처스리그에서 내가 너무 못쳤다"라며 "1할5푼 정도 친 것 같다. 김기태 코치님께 한 달 정도 전담으로 배워보라고 하셨다. 한 달 동안 정말 많이 쳤다. 메커니즘 적으로도 많이 변화가 생겼고, 빠른 공에 대한 자신감도 붙었다. 빠른 공에는 늦지 말자는 생각으로 쳤다"고 했다.

아마추어 기간 동안 포수로만 뛰었던 그였던 만큼, 수비는 또 하나의 과제다. 한지윤은 "적응이 됐다. 포수를 아마추어 때부터 해서 어떻게 움직여야 하는지를 알았지만, 1루와 외야는 조금 차이가 있다보니 경기 중에는 움직임이 생각이 안날 때도 있었다. 또 고등학교 때 1루로 나간 적은 있지만, 프로에는 좌타자도 많아져 강습 타구나 어려운 타구도 많더라"라며 "그래도 지금은 조금씩 적응이 되면서 경기에 나설 정도는 된 거 같다"고 이야기했다.

한지윤은 "나라는 타자의 장점이 파워니 단타보다는 필요할 때 장타를 보여줄 수 있는 타자가 되고 싶다. 내 스타일대로 경기에 나가서 보여주고 싶다"라며 "1군에 계속 남아있도록 하겠다. 계속해서 타석에서 기회를 받고 싶고, 또 가능하다면 홈런도 날리고 싶다"고 밝혔다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com