심판의 무리한 경기 강행? 수원 77분 중단-진흙탕 취소 논란, 원인은 따로 있었다

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 내리던 비가 멈추자 관계자들이 그라운드 위 덮여있던 방수포를 제거하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 바꾼 흙의 여파가...

Advertisement

결국 두산 베어스와 KT 위즈의 경기가 또 취소됐다. 23일 수원 케이티위즈파크에서 열릴 예정이던 양팀 경기는 그라운드 사정으로 인해 취소됐다.

비는 안 왔다. 하지만 취소는 예견돼있었다.

양팀은 21일 빗 속에, 77분 중단을 거치며 연장 11회 접전 끝 2대2로 비겼다. 그 후유증이 있었다. 비를 맞고 경기를 강행한 결과, 내야 그라운드 상태가 좋아지지 않아 22일 경기가 취소돼버린 것이다.

Advertisement

KT 이강철 감독은 취소와 강행 규정에 대한 의문을 제기하다, 그라운드 정비 소장이 "경기를 강행할 경우 남은 3연전 일정을 소화 못 한다. 방수포를 덮은 채로 경기를 끝내야 한다"는 얘기를 했다고 소개했다.

Advertisement

이 얘기 때문에 잘못 생각하면 경기를 무리하게 강행한 심판진에 화살이 날아들 수 있다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 연장 11회 혈투 끝 오후 11시 51분에 무승부로 끝났다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

하지만 어떤 프로야구 경기에서 다음날 걱정을 해, 그날 경기를 포기하는 상황은 없다. 비가 계속 왔다면 모를까, 국지성 호우가 세게 내린 후 빗줄기는 점점 가늘어졌다. 심판진이 경기 재개를 결정하는 순간에는 거의 비가 내리지 않았다. 취소를 할 명분이 없었다. 더군다나 홈팀 KT가 6회초 2-1로 앞서고 있었다. 여기서 심판진이 취소를 시켰다면, 엄청난 후폭풍이 일 게 뻔했다.

Advertisement

인프라의 문제일 수 있었다. 매년 여름철에는 엄청난 비가 쏟아붓는 경우가 많았다. 그래도 다음날 경기까지 지장을 주는 경우는 거의 없었다. 그 전에 그라운드 정비가 가능했다.

Advertisement

그렇다면 케이티위즈파크는 왜 진흙탕이 된 것일까. 여기에도 어쩔 수 없는 이유가 있었다. 케이티위즈파크는 올시즌을 앞두고 내야 그라운드 흙을 교체했다. 선수들에게 더 좋은 환경을 제공하고, 이로 인해 팬들이 더욱 수준높은 플레이를 즐길 수 있게 하기 위한 투자였다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기가 오후 8시 24분 우천 중단됐다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

하지만 글러브도 새 것은 길을 들이려면 시간이 필요하듯 흙도 마찬가지다. 배수가 원활해지려면 2~3년 자리를 잡는 시간이 필요하다고. 현재 케이티위즈파크의 흙은 한 번 물을 많이 머금으면 빠지는 데 상당한 시간이 걸린다. 관리의 부실이 아니라 새 흙의 한계. 그래서 정비 소장도 "방수포를 덮은 상태로 경기를 끝내야 한다. 젖은 상황에서 비를 더 맞고 선수들이 플레이를 하면 당장 복구가 불가능해진다"고 한 것이다. 비슷한 상황의 잠실구장은 23일 문제 없이 경기를 치를 예정이다.

다음날 바로 햇빛이 들었다면 정비가 가능할 수 있었지만, 하필 다음 날도 비가 오락가락에 하루종일 흐리니 답이 없었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com