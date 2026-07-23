'ERA 6.75' 흔들린 9승 에이스 괜찮을까…"더위 문제는 아닌 거 같아요"

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회초 1사 1,2루 올러가 심우준에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] "아프지만 않으면 문제 없다."

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KIA 타이거즈의 애덤 올러(32)는 전반기 16경기에서 9승5패 평균자책점 2.36을 기록하며 '다승 1위' 행진을 이어왔다.

KIA의 에이스로 확실하게 활약해왔지만, 후반기 시작이 좋지 않다. 지난 16일 인천 SSG 랜더스전에서 4⅓이닝 3실점으로 5이닝을 채우지 못하며 패전투수가 됐다.

22일 한화전에서는 5이닝 4실점으로 흔들렸다. 2회까지 4실점을 몰아주면서 초반 흐름을 완전히 한화에 넘겨줬다. 결국 KIA는 3대7로 패배하면서 4연승 기세를 잇지 못했다.

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이범호 KIA 감독은 굳건한 믿음을 보였다. 이 감독은 23일 광주 한화전을 앞두고 "안 아프면 문제없다. 선발 로테이션을 돌아주는게 중요하다. SSG전과 어제(22일) 부침이 있었지만, 부상만 당하지 않으면 (다른 투수보다) 올러가 더 좋다"고 말했다.

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무더위와 맞물려 부진한 모습이 나와 체력적인 우려도 이어졌다. 이 감독은 "작년에는 가장 더운 시기에 한 달을 쉬다보니 컨디션이 어떤지 확실히 체크를 할 수 없었다. 그런데 일단 더위 문제는 아니다"라며 "올러 또한 22일 피칭에 대해 볼이 많았다고 하더라. 볼이 많아 주자를 모으게 됐고, 그 부분이 아쉬웠다. 또 한화에서 올러에게 강한 심우준을 1번타자로 냈는데 2S에서 홈런을 맞았다. 투수도 그렇고 포수도 신중하게 했어야 했다. 어제는 그 홈런에 어려움이 있었다"고 이야기했다.

이 감독은 "좋아질 것이라고 생각한다. 로테이션을 지켜주면 좋을 것 같다"고 바랐다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회말 김도영이 안타를 치고 질주하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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한편, 이날 KIA는 김호령(중견수)-해럴드 카스트로(좌익수)-김도영(지명타자)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-윤도현(1루수)-변우혁(3루수)-김규성(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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이 감독은 "한화 선발 왕옌청이 좌우타자 차이가 있다. 왼손타자들이 왕옌청의 스위퍼를 치기 어렵다"라며 "(김)도영이는 계속 수비를 나갔던 만큼, 지명타자로 냈다. 그러면서 (변)우혁이가 3루수로 나서게 됐다. 도영이는 본인은 괜찮다고 하지만, 타격 페이스가 떨어지는 감도 있었다. 휴식을 주는 타이밍이라고 생각했다. 오늘이 지명타자로 내기에 적기라고 생각했다"고 이야기했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com