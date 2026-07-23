'이럴수가' LG 52억 승부수 다쳤다, 4주 이탈 예상…"큰 부상은 아닌데, 선발 고민하겠다"[잠실 현장]

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 2사 1,2루 LG 선발 장현식이 마운드를 불펜에 넘기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "큰 부상은 아닌데, 회복 기간이 3~4주는 걸릴 것 같다."

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최근 6연패 수렁에 빠진 LG 트윈스가 부상 악재와 마주했다. 전반기에 성공적으로 선발 전환을 하고, 후반기 5선발을 맡을 예정이었던 우완 장현식이 부상으로 이탈했다. 오른쪽 팔꿈치 굴곡근 염좌다.

LG 관계자는 "장현식은 오른쪽 팔꿈치에 불편감을 느껴 23일 세종스포츠정형외과에서 검진을 받았다. 오른쪽 팔꿈치 굴곡근 염좌이고, 2주 뒤에 재검진 예정이다. 투구까지는 3~4주 정도 걸릴 것으로 예상된다"고 밝혔다.

장현식 지난 21일 잠실 NC 다이노스전에 선발 등판했다. 전반기에 일찍 휴식을 주고, 후반기 첫 등판. 4이닝 8안타 1삼진 3실점에 그쳐 고개를 갸웃하게 했는데, 결국 부상이 이유였다.

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장현식은 지난 시즌을 앞두고 LG와 4년 52억원 전액 보장 FA 계약을 해 눈길을 끌었다. 지난해는 부상과 부진이 겹쳐 56경기, 3승3패, 10세이브, 5홀드, 49⅔이닝, 평균자책점 4.35를 기록했다.

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올해도 불펜에서 고전하던 차에 선발로 전환해 돌파구를 찾은 듯했다. 4경기에서 2승1패, 17⅓이닝, 평균자책점 3.12를 기록했다. 기복이 조금 있긴 하지만, 5이닝 무실점 정도는 던질 수 있는 기량을 보여주면서 선발 운영에 애를 먹던 염 감독의 고민을 덜어줬다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 장현식이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

염 감독은 전반기 막바지 장현식에게 휴식을 주면서 "선발 3명(톨허스트, 임찬규, 웰스) 갖고 돌아가는 시스템에서 현식이가 잘해 주는 바람에 지금 이 순위를 지키는 것이다. 현식이가 지키고, 불펜 데이로 2경기 버티고 그 2경기를 승리로 만들었다. 현식이가 그 사이에 한 3승 해줬는데, 그 3승이 엄청 큰 것"이라고 칭찬하기도 했다.

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LG는 22일 메이저리그 112승 경력을 자랑하는 베테랑 우완 카를로스 카라스코를 영입했다. 톨허스트와 웰스 둘로는 외국인 선발이 약하다고 판단, 불펜으로 기용하던 시속 160㎞ 파이어볼러 리오스와 결별하고 카라스코를 데려왔다.

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카라스코는 이번 주말 한국에 올 예정이고, 비자 등 행정 절차가 마무리되는 대로 마운드에 오른다. 그사이 장현식의 빈자리를 누가 채울지는 아직 물음표다. 전날 NC전이 우천 노게임이 선언되면서 2이닝밖에 던지지 않은 톨허스트는 휴식을 취하고 다음 주 2회 등판을 준비한다.

LG는 장현식을 이날 1군 엔트리에서 말소하면서 신인 투수 양우진을 등록했다.

염 감독은 "양우진은 그냥 키우는 것이다. 경험을 쌓기 위해 올렸다. 일단 한 번 던지면 이틀 쉬게 할 것"이라고 밝혔다.

LG는 이날 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 웰스다.

박동원과 문보경이 선발 제외된 게 눈에 띈다.

LG 트윈스 새 외국인 투수 카를로스 카라스코. 사진제공=LG 트윈스

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com