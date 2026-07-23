"수술까진 아니지만…" 에이스 말소 초비상, 알칸타라 팔꿈치 통증 이탈 현실화 "더블체크 후 대책논의"

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]키움 히어로즈에 대형악재가 현실화 됐다.

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1선발 에이스 라울 알칸타라가 팔꿈치 부상으로 엔트리에서 빠졌다. 1차 진단은 염좌. 더블체크를 통해 더 들여다봐야 한다. 키움 설종진 감독은 그나마 "수술 소견은 아니다"라고 말했다.

알칸타라는 22일 고척 삼성전 5회 선두타자 이재현에게 사구를 허용한 뒤 팔꿈치 통증을 호소하며 자진 강판했다. 키움 구단은 "오른쪽 팔꿈치 통증으로 교체됐다"고 설명했다. 4회까지 61구를 던지며 3피안타 2탈삼진 무실점으로 호투하고 있던 상황. 에이스의 갑작스러운 강판에도 키움은 타선과 불펜 집중력으로 3대1로 이겼다.

알칸타라는 다음날인 23일 병원 1차 검진 후 엔트리에서 빠졌다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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외인 투수 단 1명으로 로테이션을 버텨오던 키움 선발진에 찾아온 대형 악재.

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23일 삼성전을 앞두고 취재진과 만난 설종진 감독은 "일차적으로는 수술 정도까지의 얘기는 나오지 않았다"면서도 "현재 염좌 얘기가 나오고 있는데, 단순 염좌인지 인대 손상인지 등은 내일 오전에 진행되는 재검진(더블 체크)을 거쳐봐야 정확히 알 수 있을 것 같다"며 신중한 태도를 취했다.

10개 구단 중 유일하게 외국인 투수를 1명으로 운용해 오던 상황에서 에이스의 갑작스러운 부상은 선발 로테이션에 커다란 균열을 일으키고 있다.

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알칸타라의 부상으로 당장 이번 주 일요일과 다음 주 화요일 선발 로테이션에 구멍이 뚫렸다. 설 감독은 "생각지도 못했던 에이스 1선발이 갑자기 부상을 당해 선발 로테이션 신경을 많이 써야 하는 상황"이라며 "오늘 경기가 끝난 뒤 광주로 이동해 내일 오전에 코칭스태프 미팅을 열고 대체 선발을 결정할 예정"이라고 설명했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움이 1대6으로 패한 가운데 설종진 감독 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

현재 선발 준비를 하고 있는 예비 자원으로는 전준표, 김윤하, 정현우 등이 거론된다. 설종진 감독은 "여러 후보군이 있는 만큼 내일 오전 미팅 토대로 확정 짓겠다"고 덧붙였다.

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만약 알칸타라의 이탈이 장기화될 경우 '부상 대체 외국인 선수' 영입 가능성도 열려 있다. 설 대행은 이에 대해 "우선 내일 최종 검진 결과를 보고 상의해 봐야 할 문제"라며 가능성을 열어뒀다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com