김태형 롯데 감독, 야간 불호령 이유는 간단했다 → "해야지, 안 되면" [부산 현장]

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 경기 준비하는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "해야지, 안 되면."

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이유는 짧고 굵었다. 김태형 롯데 자이언츠 감독이 전날 자정까지 추가 훈련을 지시한 까닭을 밝혔다.

김 감독은 23일 부산 SSG전을 앞두고 "안 되면 경기가 끝나도 더 치고 알아서 해야 한다"며 마음가짐이 중요하다고 강조했다.

롯데는 22일 부산 SSG전 3대7로 패했다. 밤 10시 20분 쯤부터 선수들이 그라운드에 다시 모두 나와 11시 50분 경까지 운동했다.

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선발투수 박세웅의 투구 내용도 다소 아쉬웠다. 박세웅은 4이닝 7피안타 5실점을 기록했다.

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김 감독은 "자꾸 도망가는 모습이 나왔다"고 짚었다.

김 감독은 "충분히 붙어서 이길 만한데 왜 이렇게 도망가는지 모르겠다"며 탄식했다.

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볼카운트 싸움이 불리해지고 수비 시간이 늘어지면서 무더운 날씨 속에 야수들 집중력도 저하됐다.

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김 감독은 "일단 1스트라이크를 잡고 그 다음에 무조건 볼로 가는데 그 다음에 또 볼이 된다. 템포가 길어서 야수들도 힘들다. 맞더라도 빨리 맞는게 낫다. 세웅이가 안 좋을 때 이런 모습이 나온다"고 조언했다.

전준우도 타격감이 떨어진 상태다.

김 감독은 "패스트볼 타이밍에 늦다. 본인이 포인트를 앞으로 잡으려고 한다. 그런데 그렇게 앞에다 놓고 때리게 되면 급해져서 조금만 휘어 나가는 공에 스윙이 나온다. 그럴수록 더 잡아놓고 때려야 한다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com