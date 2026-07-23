'가만히 서 있어도 땀이 흐른다' 폭염주의보 잠실구장, 땀으로 샤워한 포수 박동원

연패를 끊기 위해 LG 트윈스 주전 포수 박동원은 폭염 속 묵묵히 훈련을 소화했다. 잠실=박재만 기자

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 입고 있던 훈련복이 땀에 흠뻑 젖을 정도였다. 폭염주의보가 내려진 잠실구장의 무더위 속에서도 LG 트윈스 주전 포수 박동원은 묵묵히 자신의 자리를 지켰다.

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23일 잠실구장에서 열릴 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 전날 선발 엔트리에서 제외됐던 박동원은 평소보다 이른 시간 그라운드에 모습을 드러냈다. 후반기 시작과 동시에 6연패에 빠진 팀 상황 속에서 주전 포수로서 느끼는 책임감은 남달랐다.

잠실구장의 체감 온도는 31도, 습도는 80%에 달했다. 가만히 서 있기만 해도 땀이 흐르는 날씨였지만 박동원의 훈련은 멈추지 않았다.

타격 훈련을 마친 박동원은 곧바로 배팅 장갑과 배트를 내려놓고 포수 미트를 손에 꼈다. 훈련복은 이미 땀으로 흠뻑 젖어 있었지만 잠시 쉴 틈도 없었다. 곧바로 수비 훈련에 돌입한 박동원은 스즈키 후미히로 배터리 코치와 함께 짧은 거리 송구 훈련을 시작으로, 1루 주자가 2루를 향해 도루 스타트를 끊는 상황을 가정한 송구 훈련을 반복하며 구슬땀을 흘렸다.

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선발 라인업에서 빠졌다고 해서 훈련의 강도가 줄어든 것은 아니었다. 오히려 평소보다 더 이른 시간부터 그라운드를 누비며 자신의 역할을 준비했다. 후반기 시작과 함께 6연패에 빠진 LG. 팀의 안방을 책임지는 주전 포수 박동원은 무더위보다 더 무거운 책임감을 안고 묵묵히 훈련을 이어갔다.

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폭염 속에서도 끝까지 포수 미트를 놓지 않았던 박동원의 훈련복은 온몸에서 흘린 땀으로 흠뻑 젖어 있었다. 말보다 행동으로 책임감을 보여준 주전 포수의 하루였다.