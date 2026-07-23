"비슷했는데 딱 하나" 5선발 승자는 최원태…김백산 말소, '퓨처스 0.340 맹타' 외야수 김태훈 콜업

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 5선발 경쟁의 승자는 최원태였다.

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5선발 경쟁 무대에 올랐던 신예 김백산이 엔트리에서 말소됐다.

삼성은 23일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 앞서 전날 선발로 등판했던 김백산을 내리고 퓨처스리그에서 맹활약 중이던 외야수 김태훈을 1군으로 콜업했다.

김태훈은 퓨처스리그에서 타율 0.340을 기록하며 절정의 타격감을 과시하고 있다. 22일 두산과의 퓨처스리그 경기에서는 홈런도 쳤다.

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앞서 삼성 박진만 감독은 5선발 자리를 두고 고민을 드러낸 바 있다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회말 1사 1, 2루. 강판당하는 삼성 선발 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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지난 21일 고척 키움전에서 후반기 첫 등판에 나선 최원태가 4⅔이닝 4실점으로 5회를 채우지 못하자, 박 감독은 "김백산의 투구 내용을 유심히 관찰하겠다"며 22일 선발로 나선 김백산의 결과에 따라 로테이션을 조정할 수 있음을 내비쳤다. 대체 외국인 투수 오스틴 보스가 일요일인 오는 26일 잠실 두산전에 등판할 예정인 만큼, 5선발 한 자리를 놓고 펼쳐진 시험대였다.

그러나 김백산 역시 '마의 5회'를 넘어서지 못했다. 22일 경기에서 4회까지 단 53구만을 던지며 2안타 1볼넷 무실점의 완벽에 가까운 투구를 펼쳤으나, 5회말 선두타자 김웅빈에게 솔로 홈런을 허용하며 흔들렸다. 이후 운이 따르지 않는 안타와 적시타, 볼넷을 내주며 최종 4⅓이닝 3실점을 기록한 뒤 마운드를 내려갔다.

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두 선수 모두 4회까지 호투를 펼치다 5회 김웅빈에게 홈런을 맞고 흔들렸다는 공통점을 남긴 가운데, 삼성 벤치의 선택은 김백산의 엔트리 말소였다.

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삼성 박진만 감독은 이날 경기 전 "내용은 비슷했는데 김백산 선수는 연속으로 선발을 안해봤기 때문에, 퓨처스에서 힘 있는 공을 던질 수 있도록 몸을 만들고, 변수가 생기면 언제든 올라올 수 있도록 준비해야 할 것 같다"고 이유를 설명했다.

이로써 5선발 자리는 경험 많은 베테랑 최원태가 지키는 방향으로 가닥이 잡혔다. 박진만 감독은 "팀 분위기나 상황을 잘 알고 있으니 잘 준비할 것으로 기대한다"고 말했다.

김태훈. 사진제공=삼성 라이온즈

한편, 전날 9개의 잔루를 남기며 1대3으로 패한 삼성은 타선 강화를 위해 퓨처스리그를 폭격하던 외야수 김태훈을 전격 콜업했다. 김태훈은 올 시즌 퓨처스리그에서 타율 0.340(141타수 48안타) 2홈런 23타점으로 맹활약 중이다. 최근 10경기에서도 타율 0.317 2홈런 7타점을 기록하고 있다.

한편, 이날 삼성은 '무패 투수' 양창섭을 선발로 앞세워 위닝시리즈를 노린다.

김지찬 (중견수) 김성윤 (우익수) 구자욱 (좌익수) 최형우 (지명타자) 디아즈 (1루수) 류지혁 (2루수) 이재현 (유격수) 김영웅 (3루수) 강민호 (포수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

전날과 비교하면 포수만 김도환에서 강민호로 바뀌었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com