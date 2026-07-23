하지원 덕분? 보스턴, 80년 만에 15연승 쾌속질주…구단 최장 연승 타이 기록

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[스포츠조선 박상경 기자] 시구 기운 덕분일까.

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메이저리그 보스턴 레드삭스가 새 역사를 썼다. 보스턴은 23일(한국시각) 홈구장 펜웨이파크에서 가진 볼티모어 오리올스와의 더블헤더 1차전에서 6대3으로 이겼다. 이 승리로 보스턴은 1946년 이후 80년 만에 구단 최장 연승 타이 기록을 세웠다.

공교롭게도 이날 승리에 앞서 시구자로 나선 건 국내 배우 하지원이다. 한-미 문화 교류 차원으로 미국을 방문한 하지원은 이날 펜웨이파크 마운드에서 힘차게 공을 뿌렸다.

보스턴은 지난 달 25일까지 32승46패로 아메리칸리그 동부지구 최하위에 그치고 있었다. 와일드카드 순위 역시 3위로 가을야구행을 장담할 수 없는 처지였다. 하지만 채드 트레이시 대행 체제로 전환한 뒤 20경기에서 18승2패로 반등에 성공했고, 결국 이날 더블헤더 1차전까지 잡으면서 15연승에 도달했다.

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미국 현지에선 '제2의 트레이시 반전'을 기대하는 눈치. 트레이시 대행의 아버지인 짐 트레이시 감독은 2009년 18승28패를 남기고 물러난 클린트 허들 감독에 이어 콜로라도 지휘봉을 잡아 74승42패를 거두고 내셔널리그 서부지구 2위를 차지해 포스트시즌에 진출한 바 있다.

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트레이시 대행은 "2009년 콜로라도 돌풍을 기억한다. 원래 야구를 좋아하시는 아버지가 보스턴 경기를 늘 챙겨보시면서 아주 신났다. 당시와 지금을 특별히 비교하는 얘기를 아버지와 나누진 않았지만, 지금은 보스턴 팬이 돼 무척 즐거워한다"고 밝혔다.

다만 보스턴은 구단 신기록 작성엔 도달하지 못했다. 더블헤더 2차전에서 볼티모어에 1대5로 패하면서 결국 연승 기록을 15경기에서 마감했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com