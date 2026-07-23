'갑자기 잠실 폭우' NC 훈련 중단→방수포 다 깔았는데 또 그쳤다…"동남아 날씨 같네"[잠실 현장]

방수포가 깔린 23일 잠실야구장. 잠실=김민경 기자

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "동남아 날씨 같네."

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이호준 NC 다이노스 감독이 23일 잠실 LG 트윈스전에 앞서 취재진과 인터뷰를 준비하던 오후 4시 55분쯤 갑자기 세차게 비가 내리기 시작했다. 배팅 케이지에서 타격 훈련을 하던 NC 타자들은 급히 짐을 챙겨 더그아웃으로 피신했고, 그라운드에서 훈련하던 다른 선수들도 비를 피해 뛰어 들어왔다.

오락가락 비에 골머리를 앓고 있는 KBO리그다. NC와 LG는 전날 잠실에서 3회말 도중 폭우가 내리는 바람에 중단 선언 후 비가 그치길 기다렸다. 너무 짧은 시간에 많이 내린 비에 내야가 물바다가 되면서 경기 개시가 어려워졌고, 우천 노게임이 선언됐다.

NC는 라일리, LG는 톨허스트가 2이닝씩 투구를 마친 상태였다. 양 팀은 이미 에이스를 소진한 상태에서 경기가 취소돼 손해를 봤다.

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LG는 톨허스트의 등판 일정을 다음 주로 미뤘다. 이번 주말 등판 대신 다음 주 2회 등판을 시키기로 한 것. 오른쪽 팔꿈치 굴곡근 염좌로 이탈한 5선발 장현식의 빈자리는 아직 고민 중이다.

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기가 우천으로 인해 노게임 선언됐다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기가 우천으로 인해 노게임 선언됐다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

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NC는 라일리를 오는 26일 인천 SSG 랜더스전에 선발 등판시킬 예정이다.

이호준 감독은 "라일리가 전날 25구 정도 던진 것 같다. 라일리 본인이 강력히 일요일 등판을 요청했다. 항상 많이 쉬면 안 좋았다. 한번 걸러서 가자고 했는데, 선수가 강력히 요청해서 일요일에 나가기로 했다"고 설명했다.

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일단 그라운드에 전부 방수포를 깔아둔 상태고, 비는 20여 분이 흐른 현재 잦아들면서 방수포를 다시 걷기 시작했다.

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LG는 이날 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 웰스다.

NC는 김주원(유격수)-권희동(우익수)-박민우(2루수)-블레인(1루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-김휘집(3루수)-안중열(포수)-천재환(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 테일러다.

23일 폭우로 방수포가 깔린 잠실야구장. 잠실=김민경 기자

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com