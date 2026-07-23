'승요 등극' 아빌라의 화려한 잡기술 → '원조 괴짜' 누군가 떠오르는데..? "우리 팀 같은 분위기에 필요한 친구" [부산 현장]

사진제공=SSG랜더스

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 새 외국인투수 아빌라가 승리 요정으로 등극했다. 그는 안정된 투구 내용 외에도 템포 조절과 변칙 투구 등 타자를 현혹하는 현란한 잡기술까지 선보였다. KT 위즈에서 뛰었던 데스파이네와 흡사하다.

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이숭용 SSG 감독은 23일 부산 롯데 자이언츠전을 앞두고 "예전에 제가 KT 단장 시절에 있었던 데스파이네 느낌이 든다"고 만족감을 나타냈다.

지난 8일 계약한 아빌라는 16일 첫 등판 KIA전(6이닝 무실점 승) 22일 두 번째 등판 롯데전(6이닝 3실점 승) 모두 승리했다.

이 감독은 "남미 친구들이 그런 흥이 있다. 나는 그런 거 되게 좋게 본다. 우리 팀 같은 분위기에는 그런 친구들이 필요하다"며 만족감을 나타냈다.

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아빌라는 베네수엘라 출신이다. 데스파이네는 쿠바 사람이다. 데스파이네는 202년부터 2022년까지 3시즌 98경기 559⅓이닝 36승 30패를 기록했다. 데스파이네는 4일만 쉬고 던져야 컨디션이 더 좋다며 많은 등판을 자처한 선수로 널리 알려졌다. 데스파이네 역시 변칙 투구와 완급 조절을 능수능란하게 구사했던 기교파.

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이 감독은 "아빌라가 나갈 때마다 이긴다"고 좋아하면서 "주자 없을 때에는 커터와 투심 중심으로 빨리빨리 맞혀 잡더라. 2스트라이크 이후에는 각 큰 변화구도 던지면서 헛스윙도 이끌어내고 상황에 맞는 투구를 굉장히 잘하는 것 같다"고 높이 평가했다.

무엇보다 이 감독은 튼튼한 기초에 감탄했다.

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이 감독은 "주자가 있을 때에도 템포를 빠르게 했다가 늦췄다가 그런 모습들이 자연스럽다. 기본기가 너무 잘 돼 있는 친구"라고 혀를 내둘렀다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com