"가을야구 가자" 한화 구할 외인, 드디어 왔다! 합류→첫 훈련…데뷔는 LG전? "일단은 지켜봐야죠"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 캐치볼을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 박승민 투수코치와 손을 맞잡고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 새로운 외국인 선수 브루스 짐머맨이 왔다.

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짐머맨은 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 팀에 합류해 훈련을 진행했다.

한화는 지난 19일 윌켈 에르난데스를 웨이버 공시한 뒤 20일 짐머맨과 계약을 발표했다.

올 시즌 총액 90만달러에 계약한 에르난데스는 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92로 다소 기복있는 모습을 보여줬다. 지난 18일 키움전에서 1회 '헤드샷 퇴장'을 당했고, 결국 다음날 방출 통보를 받게 됐다.

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새 외국인선수 영입은 발빠르게 이뤄졌다. 짐머맨은 1m90의 장신 좌완 투수로 구속은 140km 중후반에 그쳤지만, 우수한 커맨드를 활용한 코너워크가 장점으로 꼽힌다.

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메이저리그 통산 6시즌 동안 40경기(선발 28경기)에 등판해 169⅓이닝을 던져 8승11패 평균자책점 5.63의 성적을 남겼다. 트리플A에서는 7시즌 통산 112경기(선발 95경기) 523이닝 30승26패를 기록했다.

올 시즌 트리플A에서는 15경기에 모두 선발로 등판해 5승3패 평균자책점 3.78을 기록했고, 세인트루이스 소속으로 메이저리그 경기에 한 차례 등판해 5이닝 3실점을 했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 상견례를 갖고 페라자와 인사를 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 상견례를 갖고 인사를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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계약 이후 메디컬 검사 및 행정 절차를 마친 짐머맨은 23일 광주로 합류했다. 이 자리에서 러닝 및 캐치볼 50구 정도를 하면서 몸을 풀었다. 아울러 동료들과 인사를 나누며 올 시즌 활약을 다짐했다.

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짐머맨은 상견례 자리에서 "한화에 합류하게 돼 기쁘고 영광이다. KBO 커리어를 시작하게 돼 행복하고 설렌다. 가을야구에 함께 가자"고 밝혔다.

김경문 한화 감독은 "롱토스 정도 하면서 훈련을 했다. 팀이 조금 어렵지만, 짐머맨이 와서 분위기가 더 좋아질 거라고 생각한다"고 했다.

한화는 24일부터 홈인 대전에서 LG 트윈스와 3연전을 치른다. 미국에서 꾸준하게 공을 던졌던 만큼, 짐머맨도 곧바로 데뷔할 것으로 보였다. 일단 김 감독은 짐머맨의 몸 상태에 맞추기로 했다.

김 감독은 "내가 정하는 게 아닌 본인이 루틴도 있을 것이다. 오자마자 '언제 던질래?'라고 물을 수 없으니 일단은 지켜보려고 한다"고 말했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com