"도대체 구종이 몇 개야?" 삼성 새 외국인 보스, 첫 불펜 피칭부터 148km 폭격 '페덱 못지 않은 커리어, 기대가 크다'

오스틴 보스. AP연합

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 새로운 외국인 투수 오스틴 보스(34)가 한국 무대 첫 불펜 피칭부터 화려한 구종 패키지와 매서운 구위를 과시하며 기대감을 한껏 높였다.

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부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 공백을 메우기 위해 긴급 입국한 보스는 첫 투구부터 6가지 구종을 자유자재로 구사하며 메이저리그급 '팔색조'의 상륙을 알렸다.

보스는 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 진행된 첫 불펜 피칭에서 총 24개의 공을 뿌리며 몸상태를 점검했다. 첫 피칭이었음에도 불구하고 완성도 높은 구위가 눈에 띄었다.

이날 보스의 직구 최고 구속은 148km(평균 144km)까지 찍혔다. 최고 144km의 투심 패스트볼을 비롯, 커터(141km), 체인지업(135km), 스위퍼(127km), 커브(117km)까지 무려 6가지 구종을 정교하게 안착시켰다.

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살짝 실전 공백이 있었던데다 입국 후 첫 불펜 피칭이라는 점을 감안하면 매우 뛰어난 몸 상태와 구위다. 포수 미트에 꽂히는 경쾌한 투구음과 다양한 궤적에 현장에서는 감탄사와 함께 제2의 페덱의 등장에 대한 기대감 속에 관심이 집중됐다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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23일 고척 키움전을 앞둔 삼성 박진만 감독 역시 기대감을 숨기지 않았다.

박 감독은 대구에서 진행된 보스의 불펜 피칭 보고를 받은 뒤 "불펜 피칭인데도 벌써 148km까지 나왔다고 보고받았다"며 흡족해 했다. 이어 "앞서 페덱이 첫 경기에서 워낙 좋은 모습을 보여주지 않았나. 보스 역시 그에 못지않은 화려한 메이저리그와 NPB 커리어를 지닌 선수인 만큼 한국에서도 좋은 모습을 보여줄 것이라는 기대감이 크다"고 전했다.

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보스는 트리플A에서 꾸준히 선발 로테이션을 소화해 왔던 만큼 실전 감각에는 문제가 없는 상태다.

사진제공=삼성 라이온즈

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23일 라팍 퓨처스리그 경기에 앞서 불펜 피칭을 마친 보스는 이날 저녁 곧바로 상경해 선수단 숙소로 향했다.

24일 잠실 원정경기에 합류해 선수단과 인사를 나누고 트레이닝 파트와 최종 상태를 점검한다. 박 감독은 보스와의 대화를 통해 첫 경기 투구 수 등 의견을 조율한 뒤, 오는 26일 잠실 두산전에 보스를 선발로 전격 등판시킬 계획이다.

보스의 일요일 등판이 가시화되면서 삼성은 주말 잠실 3연전에 페덱-원태인-보스로 이어지는 리그 최강 '저승사자 트리오'를 풀가동하게 됐다.

선발진이 재정비되면서 '5선발 경쟁'에서 살아남은 최원태의 주 2회 등판 부담도 덜어낼 수 있게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com