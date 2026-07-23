올스타전 MVP 불발 아픔 끝! 문현빈, 홈런 한 방에 '대박' 터졌다…2년 연속 10홈런 달성→자동차까지 생겼다

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 문현빈(22)이 홈런과 함께 자동차까지 품었다.

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문현빈은 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기에서 3번타자 겸 중견수로 선발 출전했다.

1-0으로 앞선 3회초 1사 1루에서 타석에 선 문현빈은 KIA 선발투수 시라카와 케이쇼의 5구째 직구를 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 비거리 125m. 6월10일 KIA전 이후 43일 만에 터진 문현빈의 10호 홈런으로 문현빈은 2년 연속 두 자릿수 홈런을 달성했다.

동시에 문현빈은 또하나의 행운도 얻었다.

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광주 기아 챔피언스필드 우측 외야에는 자동차 구조물이 있다. KIA 홈런존으로 타자가 홈런으로 이 구조물을 맞힐 경우 해당 자동차가 지급된다. 홈/원정 구단 상관없다.

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현재는 셀토스가 전시돼 있다. 해당 모델은 약 2800만원 정도다.

문현빈의 타구는 정확하게 이 구조물을 맞혔다. 2년 연속 두자릿수 홈런과 함께 자동차까지 받게 됐다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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문현빈은 지난 11일 열린 올스타전에서 4안타를 쳤지만, 같은 팀 허인서에게 밀려 미스터올스타(MVP)가 불발됐다. 이번 미스터올스타에게는 상금 2000만원이 주어졌다. 지난해보다 1000만원이 늘어난 금액이다.

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문현빈도 미스터올스타를 향한 욕심을 내비치기도 했다. 올스타전 참가 자체가 일단 쉽지 않고, 미스터올스타가 될 기회를 잡기는 더욱 어렵다. KBO리그 역사에 남는데다가 상금도 이전보다 높아졌다. '축제'라고 하지만 욕심이 날 수밖에 없는 자리다.

문현빈은 8회 3루타로 네 번째 안타를 장식하자 격한 세리머니를 보여주기도 했다.

수상을 확인하는 듯 했지만, 결국 '별 중의 별'은 허인서가 됐다. 문현빈은 우수타자상에 만족하게 됐다.

미스터올스타는 받지 못했지만, 홈런 하나에 상금보다 더 높은 금액의 자동차를 얻게 됐다. 문현빈에게는 잊지 못할 추억 거리가 하나 남게 된 셈이다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com