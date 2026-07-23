'언제까지 기다려야 해?' KBO 첫 홈런 치고도 미트 들고 수비 나간 블레인, 끝까지 외면한 NC 독한 신고식

첫 홈런포 직후 무관심이 너무 길어진 NC 블레인 눈치를 살피는 박민우. 잠실=박재만 기자

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 진짜 독하다 독해. 대체 언제까지 기다려야 하는 거야.

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KBO 리그 데뷔 첫 홈런포를 터뜨린 NC 다이노스 외국인 타자 블레인이 끝내 축하를 받지 못한 채 1루 미트를 들고 그라운드로 향했다. 자칫 삐질(?) 뻔할 정도로 길었던 무관심 세리머니였다.

23일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 이날 가장 특별한 장면은 블레인의 KBO 리그 첫 홈런 뒤에 나왔다.

5회초 2-1로 끌려가던 NC는 4번 타자 블레인의 한 방으로 분위기를 뒤집었다. LG 선발 웰스의 시속 147㎞ 직구를 밀어쳐 잠실구장 담장을 넘긴 블레인은 베이스를 돌며 주먹을 불끈 쥐고 포효했다. 데이비슨의 대체 외국인 선수로 NC에 합류한 지 11경기 만에 터뜨린 값진 KBO 리그 데뷔 첫 홈런이었다.

11경기 만에 KBO 리그 데뷔 홈런포를 터뜨린 블레인.

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득점 후 홈에서 블레인을 기다리고 있던 주장 박민우는 더그아웃을 향해 급히 손짓했다. '모두 비켜'라는 듯한 사인이었다. 루키나 외국인 선수의 첫 홈런이 터졌을 때 펼쳐지는 '무관심 세리머니'의 시작이었다.

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하지만 이날은 무관심 세리머니는 평소와 달랐다. NC 선수들은 유독 독했다.

홈런 타자를 가장 먼저 맞이해야 할 박민우와 김주원은 일부러 하이파이브를 하지 않았다. 블레인의 첫 홈런을 진심으로 축하하기 위한 장난이었다. 블레인을 반긴 사람은 이호준 감독뿐이었다. 박민우가 뒤에서 손가락으로 '첫 홈런' 사인을 보내자 NC 선수들은 한마음으로 블레인에게 관심을 끊었다.

홈런을 치고 들어서는 블레인-박민우는 더그아웃을 향해 사인을 보냈다.

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무관심 세리머니를 알고 있던 블레인도 담담했다. 배트와 헬멧을 정리한 뒤 더그아웃에 앉아 동료들의 축하를 기다렸다. 하지만 시간이 흘러도 아무도 다가오지 않았다. 평소라면 잠시 웃고 끝날 장난이 이날만큼은 유독 길었다.

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결국 블레인은 축하를 받지 못한 채 1루 미트를 챙겨 수비에 나섰다. 5회말 이용훈 투수코치의 마운드 방문 때 야수들이 모두 모이자 블레인은 슬쩍 박민우를 바라봤지만, 돌아온 것은 끝까지 이어진 무관심뿐이었다.

첫 홈런의 기쁨을 동료들과 함께 나누고 싶었지만 축하는 좀처럼 시작되지 않았다. 자칫 삐질(?) 뻔했던 순간이었다.

첫 홈런을 터뜨린 블레인은 담담하게 무관심 세리머니를 펼쳤다.

5회말 수비까지 모두 마친 뒤에야 기다리던 순간이 찾아왔다. 더그아웃으로 돌아온 블레인을 향해 NC 선수들이 하나둘 다가와 뜨거운 축하를 건넸다. 너무 길었던 무관심 세리머니는 그제야 끝이 났다.

독하기로는 둘째가라면 서러울 NC 동료들의 짓궂은 장난. 오래 기다린 만큼 블레인의 미소는 더욱 환했다. KBO 리그 데뷔 첫 홈런의 기쁨을 온전히 만끽한 순간이었다.

끝내 축하받지 못한 채 수비 나간 1루수 블레인.