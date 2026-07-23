'초대박' 한화-KIA, 3연전 마지막날 깜짝 트레이드…하주석-이형범 맞교환 성사 [공식발표]

하주석-이형범. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스와 KIA 타이거즈가 시리즈 마지막날 깜짝 트레이드를 단행했다.

Advertisement

한화와 KIA는 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 맞대결을 마치고 트레이드를 발표했다. 한화는 내야수 하주석(32)을, KIA는 투수 이형범(32)을 내줬다.

한화는 불펜을 보강하고 내야 포지션 중복을 해소하기 위한 목적으로 진행됐다. KIA는 내야 강화에 초점을 뒀다.

하주석은 2012년 1라운드 1순위로 한화에 입단했다. 2016년 115경기에 출전해 타율 2할7푼9리 10홈런을 날리며 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 기록한 하주석은 이후 주전 유격수로 발돋움했다. 한화에서 주장을 맡는 등 '간판스타'로 활약하기도 했다.

Advertisement

2024년 시즌을 마친 뒤 FA 자격을 얻었지만, 한화는 FA로 심우준을 영입하는 등 유격수 보강을 마쳤다. 다른 구단의 영입을 기다렸지만, FA B등급으로 25인 외 보상선수가 부담이 컸다. 결국 한화와 1년 총액 1억1000만원에 계약을 했다.

Advertisement

지난해 2루수로 자리를 옮기면서 심우준과의 공존에 성공했다. 95경기에 출전해 타율 2할9푼7리 4홈런으로 알토란 활약을 펼쳤고, 한화는 정규시즌을 2위로 마치며 포스트시즌 및 한국시리즈 무대까지 밟았다.

올 시즌 입지는 더욱 좁아졌다. 이도윤이 확실하게 기량 향상을 보여줬고, 황영묵 박정현 등 내야 자원이 풍부해졌다. 27경기에 출전해 타율 2할5푼6리를 기록했던 하주석은 지난 8일 LG 트윈스전을 끝으로 결국 엔트리에서 말소됐다.

Advertisement

퓨처스리그에서 활약은 좋았다. 32경기에서 타율 3할2푼7리를 기록하는 등 나쁘지 않은 타격감을 보여줬다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 2타점 적시타 날린 한화 하주석. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이형범이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

Advertisement

KIA 이형범은 올 시즌 19경기에서 24이닝을 던져 평균자책점 3.00을 기록했다. 2012년 신인드래프트 신생팀 특별 지명으로 NC 다이노스에 입단해 두산을 거쳐 2024년부터 KIA 유니폼을 입었다. 2019년 두산 소속으로 67경기에서 6승3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66을 기록하며 '커리어하이' 시즌을 보내기도 했다.

KIA 2년 차까지는 확실하게 자리를 잡지 못했다. 2024년에는 16경기 평균자책점 7.80, 2025년에는 12경기 평균자책점 11.70에 머물렀다.

올 시즌 추격조 역할을 하면서 안정적인 활약을 이어갔다. 특히 지난 22일 광주 한화전에서는 1이닝을 퍼펙트로 막아내면서 새로운 팀 앞에서의 쇼케이스도 완벽하게 마쳤다.

한화와 KIA 모두 이해관계가 맞아떨어졌다. 한화는 올 시즌 불펜 난조에 골머리를 앓고 있다. 팀 평균자책점이 4.61로 리그 7위에 머문 가운데 불펜 평균자책점은 5.11에 달한다. 시즌을 앞두고 김범수(KIA)와 한승혁(KT)이 떠났고, 김서현 정우주 등도 부진하면서 퓨처스리그에서 재정비 중이다. 이형범이 가세하면서 불펜 강화를 노릴 수 있게 됐다.

손혁 한화 단장은 "이형범은 마무리 경험이 있는 베테랑 투수다. 또한 최근 데이터를 통해 구속과 투심의 움직임에서 경쟁력이 있다고 확인했다"며 "이형범의 가세가 불펜에 힘을 보탤 것으로 기대한다"고 밝혔다.

KIA는 내야진 선수층을 두텁게 했다. 하주석은 유격수와 2루수 수비가 가능하다. KIA는 올 시즌 유격수로 아시아쿼터 제리드 데일을 영입했지만, 전반기를 마치지 못한 채 방출됐다. 유격수 자리에 김규성 박민 등이 나오고 있다. 경험이 풍부한 하주석이 들어간다면 공·수 모두 한 단계 업그레이드될 수 있다.

KIA 관계자는 "하주석은 내야에서 2루수와 유격수 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 자원"이라면서 "1군 경험도 풍부해 팀 전력에 보탬이 될 것으로 기대해 이번 트레이드를 추진하게 됐다"고 말했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com