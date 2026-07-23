왕옌청 8승&문현빈 차까지 받았다! 한화, KIA 제압 '위닝 시리즈' [광주 리뷰]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 위닝 시리즈로 주중 3연전을 마쳤다.

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한화는 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기에서 9대3로 승리했다. 한화는 2연승과 함께 KIA와의 주중 3연전을 위닝 시리즈로 마쳤다. 시즌 전적은 42승3무44패.

KIA는 2연패. 시즌 49승2무42패가 됐다.

'아시아쿼터' 투수의 맞대결. 한화는 왕옌청, KIA는 시라카와 케이쇼를 선발 투수로 내세웠다.

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왕옌청의 완승. 왕옌청은 7이닝을 2실점으로 틀어막았다. 시라카와는 3이닝 5실점(4자책). 왕옌청은 시즌 8승 째를 올렸다.

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한화는 오재원(좌익수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.

이에 맞선 KIA는 김호령(중견수)-해럴드 카스트로(좌익수)-김도영(지명타자)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-윤도현(1루수)-변우혁(3루수)-김규성(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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2회까지 나란히 점수를 내지 못한 가운데 3회초 한화가 침묵을 깼다. 1사 후 오재원이 2루타를 치고 나갔고, 페라자의 적시타가 나왔다. 이후 문현빈이 우측 담장을 넘어가는 홈런을 터트리면서 점수는 3-0이 됐다. 문현빈은 이 홈런으로 2년 연속 두 자릿수 홈런 달성에 성공했다. 동시에 타구가 우측 외야에 있는 'KIA 홈런존' 구조물에 맞으면서 2800만원 상당 셀토스 자동차까지 받게 됐다.

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4회초에도 한화의 점수가 이어졌다. 선두타자 박정현이 볼넷을 골라냈고, 심우준의 유격수 땅볼이 상대 실책으로 이어지면서 무사 2,3루가 됐다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

KIA는 시라카와를 내리고 이의리를 투입했다. 오재원의 진루타로 3루 주자가 홈을 밟은 가운데 페라자의 2타점 적시타가 터졌다. 점수는 5-2.

KIA도 반격에 나섰다. 4회말 선두타자 김호령이 안타를 친 뒤 카스트로의 투런 홈런이 이어졌다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 7회초 1사 1루 이도윤이 우월 2점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

한화가 6회초 추가점을 냈다. 선두타자 박정현의 볼넷에 이어 심우준의 안타가 나왔다. 이후 오재원의 적시타와 페라자의 희생플라이로 7-2까지 점수를 벌렸다.

한화는 7회초 이도윤의 투런 홈런이 터지면서 이날 경기 쐐기를 박았다. KIA는 9회말 1점을 냈지만, 승부에는 영향을 미치지 못했다.

한화는 왕옌청에 이어 장유호-이민우가 남은 이닝을 1실점으로 막으며 이날 경기 승리를 지켜냈다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com