고졸루키 김민준 또 6이닝 무실점 역투! → SSG 5-2 롯데 제압. 7월 첫 위닝시리즈 [부산 현장]

사진=SSG랜더스

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 롯데 자이언츠를 꺾고 7월 첫 번째 위닝시리즈에 성공했다.

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SSG는 23일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 5대2로 승리했다. SSG는 주중 3연전을 패승승으로 기분 좋게 통과했다. SSG는 6월 19일부터 21일까지 NC와 3연전 2승 1패 이후 처음으로 위닝시리즈를 기록했다.

고졸 신인 김민준이 선발투수로 나와 역투를 펼쳤다. 김민준은 6이닝 무실점으로 시즌 3승(2패)을 수확했다. 김민준은 지난 7일 두산전도 6이닝 무실점으로 호투했다.

롯데 선발 로드리게스는 6이닝 115구 3실점으로 악전고투 끝에 퀄리티스타트를 완성했다. 하지만 타선이 응답하지 않으면서 시즌 7번째 패전(5승)을 떠안았다.

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SSG가 경기 초반 기선을 제압했다. 1회부터 3회까지 매 이닝 1점씩 쌓았다.

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선두타자 정준재가 좌전 안타를 때렸다. 빗맞은 타구가 3-유간을 통과하는 행운이 따랐다. 박성한이 우측 담장을 직격하는 3루타를 터뜨렸다. 롯데 우익수 레이예스가 미숙한 펜스플레이를 펼치며 민첩하게 대처하지 못했다. 정준재가 넉넉히 득점했다.

2회초에는 최지훈의 볼넷과 조형우의 안타로 주자를 모았다. 무사 1, 3루에서 임근우가 병살타를 쳤지만 그 사이에 최지훈은 홈을 밟았다.

사진=SSG랜더스

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SSG는 3회초 김재환의 솔로 홈런으로 1점을 보탰다. 김재환은 시즌 15호 홈런으로 전 구단 상대 홈런을 완성했다. 개인 통산 다섯 번째다.

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다소 불안한 리드를 이어가던 SSG는 8회초 비로소 귀중한 추가점을 뽑았다.

1사 후 김재환이 볼넷을 골랐다. 전의산이 포수 앞 땅볼을 쳤다. 롯데 포수 손성빈의 2루 송구가 왼쪽으로 치우쳤다. 롯데 유격수 김세민이 가까스로 포구했지만 발이 베이스에서 떨어졌다. 주자 1, 2루 올 세이프. 조형우가 중견수 키를 넘기는 싹쓸이 2루타를 터뜨렸다.

롯데는 9회말 뒤늦게 2점을 만회했지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com