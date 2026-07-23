롯데 특타해도 간신히 2점.. 중간에 전준우까지 뺐지만 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 야간 특타 후에도 빈타에 시달리며 연패를 당했다.

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롯데는 23일 부산 사직구장에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 2대5로 패했다.

롯데는 22일 3대7 패배 후 자정까지 특별 추가 훈련을 실시했다. 공교롭게 그 다음 날 점수가 더 적게 났다. 심지어 8회까지는 단 1점도 못 뽑았다.

김태형 롯데 감독은 "해야지 안 되면"이라며 결과가 부족하면 무슨 수라도 써야 한다고 강조했다.

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효과는 바로 나타나지 않았다.

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롯데는 SSG의 고졸 신인 투수 김민준에게 꼼짝도 못했다.

1회말 황성빈이 행운의 상대 실책으로 출루했지만 견제사로 아웃됐다.

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2회말 1사 1루에서는 전준우가 병살타를 쳤다.

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3회말 2사 만루에서는 한동희가 삼진을 당했다.

전준우가 두 번째 타석인 4회말 파울플라이로 물러나자 김 감독은 5회초에 들어가면서 전준우를 교체했다.

6회말도 아쉬웠다.

선발 로드리게스가 6회초에 분위기 반전 발판을 마련했다. 115구 투혼을 발휘하며 퀄리티스타트를 완성했다.

그러나 롯데는 6회말 레이예스 한동희 나승엽 중심타선이 삼자범퇴로 힘없이 물러나며 반격 흐름을 만들어내지 못했다.

6회말 삼자범퇴를 당한 롯데는 7회말 1사 2루 기회도 놓쳤다. 8회말도 삼자범퇴에 그쳤다.

롯데는 9회말 마지막 절호의 기회도 날리고 말았다.

한동희 나승엽 박승욱의 연속 안타로 무사 만루를 만들었다.

여기서 윤동희가 유격수 병살타를 치는 바람에 롯데는 1점에 만족해야 했다.

2사 3루에서 노진혁이 우전 적시타를 때려 1점을 추가했다.

결국 마무리 조병현을 이끌어내는 데까지 성공했다.

신예 포수 박건우가 끈질기게 저항하며 볼넷을 골랐다.

2사 1, 2루로 희망의 불씨를 간신히 되살렸다. 그러나 황성빈이 2루 땅볼 아웃됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com