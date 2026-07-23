김민준 맹활약에 이숭용 싱글벙글 → "외국인투수와 맞대결에서 씩씩하게 던져" [부산 현장]

사진제공=SSG랜더스

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 롯데 자이언츠를 꺾고 7월 첫 번째 위닝시리즈에 성공했다.

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SSG는 23일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 5대2로 승리했다. SSG는 주중 3연전을 패승승으로 기분 좋게 통과했다. SSG는 6월 19일부터 21일까지 NC와 3연전 2승 1패 이후 처음으로 위닝시리즈를 기록했다.

고졸 신인 김민준이 선발투수로 나와 역투를 펼쳤다. 김민준은 6이닝 무실점으로 시즌 3승(2패)을 수확했다. 김민준은 지난 7일 두산전도 6이닝 무실점으로 호투했다.

이숭용 SSG 감독은 크게 기뻐했다. 롯데 외국인투수 로드리게스에 판정승을 거둔 것. 로드리게스는 6이닝 3실점 퀄리티스타트를 기록했다.

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이 감독은 "신인 김민준이 상대 외국인 투수와의 맞대결에서 씩씩하게 자기 공을 던져줬다. 경기를 거듭할수록 기량이 눈에 띄게 성장하고 있다"며 만족감을 나타냈다.

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이어서 "타선에서는 경기 초반부터 정준재, 박성한으로 이어지는 테이블세터가 상대 에이스를 잘 공략하며 좋은 흐름을 이끌었고, 타이트한 경기에서 8회 조형우의 2타점으로 승기를 완전히 가져올 수 있었다. 이번 시리즈 내내 호수비로 투수들의 어깨를 가볍게 해준 정준재의 플레이도 칭찬하고 싶다"며 높이 평가했다.

주말 3연전은 다시 안방 인천으로 돌아간다.

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이 감독은 "무더운 날씨 속에서도 그라운드에서 최선을 다해준 선수단 모두에게 수고했다는 말을 전하고 싶다. 멀리 부산 원정까지 찾아와 응원해 주신 팬분들께 위닝시리즈로 보답해 드릴 수 있어 뜻깊게 생각한다. 주말 홈 3연전에서도 좋은 흐름 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com