'충격 7연패' LG 어쩌나, 오지환 부상까지…NC 김한별 미친 수비+블레인 4타점 맹타[잠실 리뷰]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 오지환이 병살타 직후 자책하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 웰스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] LG 트윈스가 후반기 전패의 늪에서 벗어나지 못했다.

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LG는 23일 잠실야구장에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 5대7로 역전패했다. 3위 LG는 7연패에 빠져 시즌 성적 52승39패, 7위 NC는 2연승을 달려 시즌 성적 42승2무45패를 기록했다.

NC는 김주원(유격수)-권희동(우익수)-박민우(2루수)-블레인 크림(1루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-김휘집(3루수)-안중열(포수)-천재환(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 커티스 테일러.

LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴 딘(1루수)-문정빈(지명타자)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)가 선발 출전했다. 선발투수는 라클란 웰스.

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웰스는 6이닝 93구 8안타(1홈런) 2볼넷 1삼진 6실점에 그쳐 시즌 5패(5승)째를 떠안았다. 이후 김진성(1이닝 1실점)-함덕주(1이닝)-김진수(1이닝)가 이어 던졌다.

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선취점은 NC의 몫이었다. 2회초 블레인의 좌전 안타와 박건우의 중월 2루타가 연달아 터져 무사 2, 3루가 됐다. 이우성이 2루수 땅볼로 타점을 올려 0-1이 됐다.

LG는 2회말 곧장 경기를 뒤집었다. 오지환의 안타와 구본혁의 2루타로 1사 2, 3루 기회를 잡았고, 신민재가 중견수 왼쪽 2타점 적시타를 날려 2-1로 역전했다.

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선취 실점 이후 순항하던 웰스가 5회초 와르르 무너졌다. 선두타자 김휘집을 볼넷으로 내보낸 게 신호탄이었다. 안중열의 안타로 무사 1, 2루. 천재환의 희생번트로 1사 2, 3루가 됐다. 김주원이 우전 적시타를 때려 2-2 균형을 맞췄다. 권희동의 볼넷으로 또 1사 만루 위기. NC에서 가장 까다로운 타자 박민우가 2루수 땅볼로 출루하면서 타점을 기록, 2-3이 됐다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 5회초 2사 2,3루 NC 블레인이 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 오지환 타구를 병살 처리한 NC 김한별이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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계속된 2사 1, 3루 위기에서 블레인에게 일격을 당했다. 블레인은 볼카운트 0B2S로 불리했는데도 웰스의 하이패스트볼을 공략해 우월 3점포로 연결했다. KBO리그 데뷔 11경기 만에 나온 마수걸이 홈런이었다. NC는 2-6으로 크게 달아났다.

LG는 5회말 똑같이 테일러를 흔들었다. 문성주의 볼넷과 오스틴과 문정빈의 안타로 무사 만루가 됐다. 오지환이 우전 2타점 적시타를 날려 4-6까지 쫓아갔는데, 추가점을 뽑지 못한 게 뼈아팠다. 구본혁의 희생번트로 1사 2, 3루까지 만들었지만, 후속타가 터지지 않았다.

7회초 웰스가 김진성으로 교체된 가운데 NC에 추가점을 내줬다. 1사 후 권희동이 과감한 주루 플레이로 좌중간 2루타를 생산한 게 컸다. 권희동은 대주자 최정원으로 교체. 2사 후 블레인이 우익수 오른쪽 적시타를 날려 4-7로 벌어졌다.

8회말 결정적 역전 찬스에서 병살타가 나왔다. NC 2루수 김한별의 호수비가 빛났다. 1사 후 박해민이 안타를 친 가운데 문성주가 투수 땅볼 송구 실책으로 출루해 1, 3루가 됐다. 오스틴의 사구로 만루. 문정빈이 밀어내기 사구를 얻어 5-7이 됐다.

NC는 급히 전사민에서 임지민으로 투수를 교체했고, LG의 1사 만루 기회가 계속된 가운데 오지환이 1-2간을 빠져나가는 안타를 생산하는 듯했다. 그런데 2루수 김한별이 몸을 날려 낚아챈 것도 모자라 병살타로 처리했다. 오지환은 1루에서 헤드퍼스트 슬라이딩을 해봤지만, 비디오판독 결과 역시 아웃이었다.

오지환은 9회초 수비를 준비하다가 헤드퍼스트 슬라이딩 여파로 대수비 이영빈과 교체됐다. 왼쪽 손가락 통증으로 선수 보호 차원 교체였다. 병원 검진 계획은 없다.

한편 NC 테일러는 5⅓이닝 102구 9안타 4삼진 4실점을 기록, 시즌 7승(4패)째를 챙겼다. 4사구가 6개나 됐지만, 고비마다 병살타를 유도한 게 주효했다.

새 외국인 타자 블레인은 5타수 3안타(1홈런) 4타점 맹타를 휘둘러 남은 시즌 기대감을 높였다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com