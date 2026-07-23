이것이 1위팀의 저력...'김재윤 불꽃투, 이재현 결승타' 삼성 연장 11회 혈투 끝 승리, 위닝시리즈 완성[고척리뷰]

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 천신만고 연장승부 끝에 위닝시리즈를 지켜냈다.

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삼성은 23일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 주중 3연전 마지막 경기에서 양창섭 김재윤의 역투와 연장 11회 이재현의 결승 희생플라이와 김영웅의 적시타로 3대1 신승을 거두며 2승1패 우세시리즈를 완성했다.

삼성은 1-1로 맞선 11회초 선두 최형우가 66일만에 복귀전에 나선 키움 김재웅을 상대로 우전안타로 물꼬를 텄다. 디아즈의 스트레이트 볼넷에 이은 류지혁의 절묘한 희생번트로 1사 2,3루. 이재현이 0-2의 볼리한 볼카운트에서 김재웅의 체인지업을 강하게 밀어 우익수 펜스 앞 희생플라이를 날렸다. 이어진 2사 2루에서 김영웅의 쐐기 적시타가 터졌다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 삼성 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

삼성이 먼저 앞서갔지만 후속득점 실패로 연장승부까지 허용했다.

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전날 12차례 출루에도 9개의 잔루를 남기며 1대3으로 패한 삼성 타선은 이날도 답답한 흐름을 이어갔다.

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1회부터 5회까지 매 이닝 주자를 내보내고도 좀처럼 해결하지 못했다.

0-0이던 3회초 선두 김지찬의 안타와 실책에 이은 구자욱의 희생번트, 사구로 만든 1사 만루에서 디아즈의 얕은 좌익수 플라이 때 김지찬이 전력질주로 홈을 밟아 선취점을 올렸다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 3회초 1사 만루. 디아즈 외야플라이 타구 때 득점에 성공한 김지찬. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

삼성은 5회 선두 김성윤의 2루타로 만든 1사 3루 찬스를 최형우 1루 직선타 때 3루주자 김성윤의 귀루가 늦으면서 무산시켰다. 8회에도 김성윤의 선두타자 2루타로 만든 1사 3루 찬스에서 최형우와 디아즈가 잇달아 범타로 물러나며 추가 득점에 실패했다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 8회 무사 2루. 구자욱의 외야플라이 타구 때 3루까지 내달린 2루주자 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

불안한 1-0 리드. 달아나지 못한 대가는 결국 8회말에 치렀다.

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키움 선두타자 데이비슨이 바뀐 투수 김태훈과 풀카운트 승부 끝에 높은 투심을 당겨 시즌 11호 좌월 동점 홈런을 쏘아올렸다. 순식간에 1-1 동점.

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키움은 9회말 바뀐 투수 이재희를 상대로 안타 볼넷 번트 고의 4구로 1사 만루 끝내기 찬스를 잡았다. 하지만 바뀐 투수 김재윤에게 대타 최주환과 데이비슨이 잇달아 범타로 물러나며 아쉬움을 남겼다.

삼성도 연장 10회초 선두 전병우의 사구 출루로 1사 2루 찬스를 잡았지만 김성윤의 내야뜬공에 이어 구자욱의 좌월 2루타성 타구를 키움 히우라가 펜스에 몸을 부딪히며 잡아내는 호수비에 막히고 말았다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 그라운드에 쓰러진 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

양팀 선발투수들은 승패를 기록하지 못했지만 눈부신 호투로 팽팽한 맞대결을 펼쳤다.

삼성 선발 양창섭은 후반기 두번째 선발 등판에서 6이닝 6안타 무4사구 2탈삼진 무실점 역투로 시즌 4번째 퀄리티스타트를 기록했다. 최고 148㎞ 패스트볼과 투심, 슬러브, 체인지업, 슬라이더를 섞은 공격적인 피칭으로 키움타선을 공략했다. 4회 안치홍의 타구에 오른쪽 허벅지를 강타당하는 악재도 극복하고 무실점 투구를 완성했다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 하영민. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

키움 선발 하영민도 7이닝 5안타 4사구2개, 6탈삼진 1실점(비자책) 호투로 시즌 4번째 퀄리티스타트를 완성했다. 최고 146㎞ 직구에 포크볼, 슬러브, 커터로 삼성 타선의 타이밍을 빼앗았다.

9회 절체절명의 끝내기 위기를 막은 삼성 김재윤은 2⅔이닝 역투로 승리의 으뜸 공신이 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com