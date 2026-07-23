'나 지금 떨고 있니...' ML 17승 대투수 등장에 고용 불안? 어깨 부상 이후에도 1군 선수단 동행하고 있는 후라도

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 원태인, 페덱과 대화를 나누고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 메이저리그 17승 투수 등장에 깜짝 놀란 것일까? 삼성 라이온즈 후라도가 대체 외인이 팀에 합류했음에도 1군 선수단과 동행하고 있다.

삼성이 과연 어깨 부상을 당한 후라도와 올 시즌 끝까지 함께할 수 있을까? 아직 장담할 수 없는 상황이 발생했다.

삼성 라이온즈는 최근 어깨 부상을 당한 후라도 단기 대체 선수로 보스를 영입했다. 새로운 외국인 투수 오스틴 보스는 부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 공백을 메우기 위해 6주 단기 대체 선수로 삼성에 합류했다.

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단기 대체 선수지만 보스의 이력은 화려하다. 보스는 메이저리그 통산 17승을 기록한 수준급 투수다. 일본 프로야구 경험도 가지고 있는 최정상급 선수다. 후라도가 긴장할 수밖에 없는 대체 선수가 팀에 합류한 것이다.

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후라도는 지난해 30경기에서 15승을 올리며 팀의 에이스 역할을 해낸 선수다. 올 시즌에도 삼성의 1선발로 팀 승리를 위해 최선을 다하고 있다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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후라도 부상 부위도 문제다. 어깨 부상 진단이 6주가 나왔다. 6주 후 완쾌가 보장된 것도 아니다. 보스가 6주를 던지고, 후라도가 부상 완쾌 후 복귀하면 되지만, 보스가 6주 동안 맹활약을 펼친다면 상황은 달라질 수도 있다.

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삼성은 후반기를 앞두고 야심차게 데려온 외국인 투수 페덱이 데뷔 전에서 6이닝 무실점으로 완벽한 투구를 선보이며 승리투수가 됐다.

전반기를 1위로 마치고 후반기에도 1위를 질주하고 있는 삼성은 올 시즌 우승까지 노리고 있다. 새로운 에이스 페덱의 합류로 우승에 한걸음 더 다가섰다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

삼성 입단한 ML 17승 투수 보스.

ML 32승 페덱에 ML 17승 보스까지 활약한다면 삼성은 더욱 강해질 수 있다.

보스는 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 첫 불펜 피칭을 선보였다. 총 24개의 공을 던지며 컨디션을 점검했다. 이날 보스의 직구 최고 구속은 148km까지 찍혔다. 144km 투심 패스트볼, 커터(141km), 체인지업(135km), 스위퍼(127km), 커브(117km)까지 무려 6가지 구종을 선보였다.

삼성은 대체 투수 보스를 26일 잠실 두산전 선발 등판시킬 예정이다.

대단한 투수 보스의 등장 때문일까? 후라도는 어깨 부상임에도 1군 선수단과 함께하고 있다.

후라도와 보스의 불편한 동거는 당분간 이어질 예정이다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 삼성이 11회 연장 끝에 키움에 3-1로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/