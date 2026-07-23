"SF 이정후 처분 기대" 트레이드 노리는 움직임 포착됐다, '무려 7위' 리그 판도 뒤흔들 블루칩될까

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 샌프란시스코 자이언츠 팬들이 가장 사랑하는 선수로 꼽히는 이정후의 트레이드 가능성이 날로 커지고 있다. 처음에는 샌프란시스코의 트레이드 불가 선수로 분류됐지만, 트레이드 마감일이 임박한 현재는 사뭇 다른 분위기가 감지되고 있다.

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메이저리그 홈페이지 MLB.com은 23일(이하 한국시각) 30개 구단의 트레이드 마감일 전략을 분석했고, 이정후의 트레이드 가능성을 언급했다.

매체는 '샌프란시스코는 몇 안 되는 확실한 '셀러' 팀이다. 대형 계약한 선수들(라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼, 이정후) 중 누군가를 트레이드로 처분하길 계속 기대하겠지만, 이들과 조건이 맞는 구단을 찾기는 쉽지 않을 것이다. 그래도 샌프란시스코에는 이번 시즌 종료 후 FA가 되는 2루수 루이스 아라에스와 좌완 선발 로비 레이라는 매력적인 트레이드 카드 2장이 있다. 이 둘이 실질적인 반대급부를 가져다주며 트레이드될 것으로 예상된다'고 분석했다.

이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 1억1300만 달러(약 1660억원) 대형 계약을 했다. 이정후 영입을 추진한 파르한 자이디 샌프란시스코 전 사장은 2024년 10월 경질됐고, 현재는 구단 레전드 출신인 버스터 포지가 사장으로 선임돼 구단을 새로 꾸려 나가고 있다.

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이정후는 2024년 첫해는 어깨 부상으로 37경기밖에 뛰지 못했고, 지난해는 150경기 타율 2할6푼6리(560타수 149안타), 8홈런, 55타점, OPS 0.734를 기록했다. 시즌 초반은 MVP 페이스라는 평가를 받았지만, 갈수록 체력이 뚝 떨어지는 문제가 노출됐다. 중견수 수비도 낙제점을 받아 여러모로 고충이 심했다.

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메이저리그 3년차가 된 올해 이정후는 드디어 한국 천재 타자의 명성을 보여주고 있다. 94경기에서 타율 3할2리(354타수 107안타), 5홈런, 34타점, OPS 0.762를 기록하고 있다. 가장 타격감이 뜨거웠던 6월에는 한국인 메이저리그 역대 최다인 18경기 연속 안타 신기록을 작성했고, 타율 1위를 넘볼 때도 있었다. 페이스가 조금 떨어진 현재도 이정후는 타율 부문에서 메이저리그 전체 7위에 올라 있다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽). AFP연합뉴스

샌프란시스코는 이미 플레이오프 탈락이 확실시되고 있다. 다음 시즌 빌드업을 위해 리빌딩의 주축으로 이정후를 남겨둬야 한다는 의견도 있지만, 꾸준히 이정후는 플레이오프 경쟁팀의 타깃으로 거론되고 있다.

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미국 매체 팬사이디드의 '어라운드포그혼'은 '이정후나 엘리엇 라모스 중 한 명을 트레이드하는 일이 일어날 수 있을까? 당연히 가능하다. 심지어 타당한 선택이 될 수 있다'고 주장했다.

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매체는 '이정후의 가치는 주로 인플레이 타구로 만드는 능력과 삼진을 거의 당하지 않는 능력에서 나온다. 이는 샌프란시스코 2루수 루이스 아라에스와 비슷한 능력치다. 라모스는 좌완 투수를 잘 상대하는 위력적인 우타 외야수로 평가받는다. 두 선수 모두 우승에 도전하는 컨텐더 팀이라면 어디든 바로 도움이 될 만한 기량을 갖추고 있다'고 강조했다.

샌프란시스코 지역매체 '샌프란시스코클로니클'의 수잔 슬러서 기자에 따르면 외야 뎁스 보강이 필요한 팀으로 꼽히는 필라델피아 필리스와 뉴욕 양키스 스카우트들이 최근 샌프란시스코와 캔자스시티 로열스의 경기를 관중석에서 지켜봤다. 누구를 향한 관심일지는 모르지만, 트레이드설이 자꾸 나오는 데는 분명 이유가 있다.

어라운드포그혼은 '이정후는 향후 3시즌 동안 해마다 2000만 달러 이상을 받을 예정이고, 2027년 시즌 후 옵트아웃 권한을 갖는다. 샌프란시스코 팬들의 사랑을 받는 이정후는 ESPN이 선정한 '트레이드 후보 톱100' 리스트에서 다소 놀랍게도 18위에 이름을 올렸다. 트레이드 확률은 40%로 평가받았다. 라모스는 이 리스트에 들지 못했다'며 이정후의 트레이드 가능성에 무게를 실었다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽). AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com