"타선 답답했지만..." 천신만고 끝 원정 위닝시리즈, 1위 사령탑 안도의 한숨 "양창섭 타구 맞고도 투혼, 김재윤 위기 막아준 덕에 승리"[고척 현장]

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 연장 혈투 끝에 천신만고 끝에 위닝시리즈를 완성했다. 삼성 박진만 감독은 이틀 연속 답답했던 타선의 아쉬움 속에서도 마운드의 투혼을 높이 평가했다.

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삼성은 23일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 주중 3연전 마지막 경기에서 양창섭, 김재윤의 역투와 연장 11회 터진 이재현의 결승 희생플라이, 김영웅의 쐐기 적시타에 힙입어 3대1 승리를 거뒀다. 이로써 삼성은 이번 주중 3연전을 2승 1패 우세시리즈로 마치며 선두 자리를 굳건히 지켰다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

이날 승리의 일등 공신은 선발 양창섭과 삼성 이적후 최다이닝인 2⅔이닝 역투를 펼친 김재윤이었다.

후반기 두 번째 선발 등판에 나선 양창섭은 6이닝 6안타 무4사구 2탈삼진 무실점 역투로 시즌 4번째 퀄리티스타트를 달성하며 승리에 발판을 마련했다. 직구 최고 148km에 투심, 슬러브, 체인지업, 슬라이더 등을 섞어 던지며 키움 타선을 요리했다. 특히 4회 안치홍의 강한 타구에 오른쪽 허벅지를 직격당하는 악재 속에서도 부상 투혼을 발휘하며 무실점 피칭을 완수했다.

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이어 경기 후반 절체절명의 위기를 구한 건 김재윤이었다. 1-1로 맞선 9회말 1사 만루 끝내기 패배 위기에서 마운드에 오른 김재윤은 대타 최주환을 포크볼로 얕은 중견수 뜬공 처리한 뒤, 데이비슨을 하이 패스트볼로 내야 뜬공 유도해 불을 껐다. 이후 10회와 11회까지 책임지며 2⅔이닝 무실점 역투로 시즌 5승(구원승)째를 챙겼다.

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타선은 경기 내내 답답한 흐름을 이어갔으나 11회초 마침내 물꼬를 텄다. 선두타자 최형우의 안타와 디아즈의 볼넷, 류지혁의 희생번트로 만든 1사 2, 3루 찬스에서 이재현이 우익수 쪽 깊숙한 결승 희생플라이를 날렸고, 이어진 2사 2루에서 김영웅이 쐐기 적시타를 터뜨리며 긴 승부에 종지부를 찍었다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 11회초 1타점 희생플라이를 날린 삼성 이재현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 11회초 2사 2루. 삼성 김영웅이 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

경기 후 박진만 감독은 "선발 양창섭이 아쉽게 승리투수가 되진 못했지만, 타구에 맞은 뒤에도 투혼을 발휘하며 완벽에 가까운 모습을 보여줬다"며 투혼에 엄지를 세웠다.

이어 불펜진과 김재윤의 공헌에 대해서도 "불펜진도 1점밖에 내주지 않았고 모두 좋은 피칭을 해줬다. 특히 김재윤은 9회 1사 만루의 큰 위기에서 등판해 끝까지 막아주면서 승리의 발판이 됐다"고 칭찬했다.

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박 감독은 답답했던 공격력에 아쉬움을 표하면서도 선수들의 막판 집중력을 칭찬했다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

박 감독은 "타선은 답답하긴 했지만, 마지막까지 집중력을 잃지 않으며 이재현과 김영웅이 좋은 타점을 기록한 덕분에 이겼다"고 박수를 보냈다.

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마운드의 부상 투혼과 베테랑의 위기관리 능력, 그리고 연장승부 끝에도 집중력을 앞세워 고척 원정을 위닝시리즈로 장식한 삼성은 비교적 홀가분한 기분으로 주말 잠실 두산 원정길에 오르게 됐다. 24일 잠실 두산전 선발투수는 에이스 크리스 페덱이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com