"정 많고 끈끈한 팀" 고향이라 더 애틋했다…이제 4번째 유니폼, 눈물로 전한 '굿바이 KIA' [인터뷰]

23일 경기 후 취재진과 만나 인터뷰하는 이형범. 광주=이종서 기자

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] "예상을 못해서 그런지…."

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트레이드 소식을 들은 직후. 이형범(32)은 눈물을 참지 못했다.

한화 이글스와 KIA 타이거즈는 23일 경기를 마친 뒤 트레이드를 발표했다. 한화는 내야수 하주석을 KIA에 보냈고, 투수 이형범을 받았다.

한화는 "이번 트레이드는 불펜을 보강하고 내야 포지션 중복을 해소하기 위한 목적으로 진행됐다"고 설명했다.

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이형범은 2012년 신인 드래프트에서 NC 다이노스의 특별지명을 받고 프로에 데뷔했다. NC에서는 확실하게 자리를 잡지 못했지만, 2018년 시즌을 마치고 FA 양의지의 보상선수로 두산으로 옮기면서 기량이 만개했다.

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2019년 67경기에 등판해 61이닝을 던진 이형범은 6승3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66을 기록하며 두산의 핵심 불펜으로 활약했다. 이후 다시 기복이 있는 모습이 보였던 가운데 2023년 시즌을 마치고 열린 2차 드래프트에서 KIA의 선택을 받았다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이형범이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

지난 2년 간 총 28경기 등판에 그쳤던 그는 올 시즌 다시 한 번 1군에서 확실하게 자리를 잡아나갔다. 19경기에 등판해 24이닝을 던졌고, 평균자책점은 3.00에 불과했다. 지난 22일 광주 한화전에서는 1이닝 퍼펙트 피칭을 하면서 새로운 팀 앞에서 위력을 보여주기도 했다.

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손혁 한화 단장은 "이형범은 마무리 경험이 있는 베테랑 투수다. 또한 최근 데이터를 통해 구속과 투심의 움직임에서 경쟁력이 있다고 확인했다"며 "이형범의 가세가 불펜에 힘을 보탤 것"이라고 기대했다.

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경기 후 트레이드 소식을 들은 이형범은 눈물을 감추지 못했다. 동료들과 야구장에서 기념 사진을 찍는 눈가에도 눈물은 가득했다.

이형범은 "경기를 마치고 감독님께서 부르셨다. '너에게 좋은 기회'라고 말씀해주셨다. '다음에 기회가 되면 또 KIA로 불러달라'고 말씀드렸다. 이렇게 가게 된 것 마음 더 굳게 먹고 잘해보겠다"고 했다.

이제 4번째 팀. 그러나 이별은 여전히 낯설었다. 이형범은 "예상을 못해서 그런지 선수단과 인사를 하는데 슬프더라. 이제 KIA에서 자리를 잡나 싶었는데 떠나기가 그렇더라. 정도 많이 들었다. 친한 사람도 많이 생겼다. 어쩔 수 없는 것이니 가서 잘해야겠다"고 밝혔다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

화순초-화순중-화순고를 나온 그에게 KIA는 고향팀이다. 그만큼 떠나는 발걸음이 무거웠다. 이형범은 "그래서 더 아쉽다. 그래도 한화에서 나를 좋게 평가를 해 찾은 것일테니 기회를 한 번 잘 잡아보고 싶다"고 말했다.

NC에서 데뷔해 두산에서 커리어하이를 보냈다. KIA라는 팀의 의미에 대해 이형범은 "정이 많은 팀이었다. 선수들이 정이 많고, 끈끈한게 많았다. 그래서 더 떠나기 싫다"라며 "고향팀이라 더 잘하고 싶은 마음도 컸다. 올해 잘하게 됐는데 이렇게 가게 돼서 아쉽긴 하지만, 좋은 기회를 가는 것이니 한화를 위해 잘 던지겠다"고 했다.

한화는 이형범이 필요하다. 한화는 올 시즌 팀 평균자책점이 4.61로 리그 7위에 머문 가운데 불펜 평균자책점은 5.11에 달한다. 이형범의 올 시즌 성적은 한화의 필승조 못지 않다. 이형범은 "올해 욕심을 부릴 생각은 없었다. 부상없이 시즌을 마치는 게 목표였다. 한화에서도 그 목표는 이루고 싶다"고 각오를 전했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com