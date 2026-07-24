"왜 안돌아갔는지 모르겠다" 데이비슨도, 최형우도 놀란 김성윤의 귀루실패 미스터리

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 5회초 선두타자 2루타를 날릴 후 3루에서 아웃 당한 삼성 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 김성윤이 맹활약 속에도 나온 아쉬운 주루플레이로 천당과 지옥을 오갔다.

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김성윤은 23일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 2번 우익수로 선발 출전했다.

키움 히어로즈 선발 하영민을 상대로 통산 17타수7안타로 '천적'인 선수 답게 1회부터 활발하게 움직였다.

1회 볼넷에 이어 3회 빠른 발로 실책을 유도하며 100% 출루를 이어갔다.

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아쉬운 장면은 5회에 나왔다. 1-0으로 박빙의 리드를 지키던 상황. 선두 타자로 나선 김성윤은 0-2의 불리한 볼카운트에서도 하영민의 주무기인 125㎞ 가라앉는 스위퍼를 살짝 자세를 낮추며 절묘한 배트컨트롤로 우중간에 떨어뜨렸다. 우익수가 커트했지만 빠른 발로 2루에 안착하며 무사 2루 찬스를 열었다. 구자욱의 1로 땅볼로 3루로 진루한 김성윤은 호시탐탐 홈을 노리며 리드를 늘렸다.

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최형우 타석. 키움 내야진이 전진수비를 펼쳤다. 김성윤의 스킵도 조금씩 깊어졌다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 5회초 선두타자 2루타를 날린 삼성 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

최형우가 하영민의 포크볼을 제대로 잡아당겼다. 빨랫줄 같은 2루타성 직선타구. 하지만 1m90 큰 키의 1루수 데이비슨의 미트에 걸리고 말았다.

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워낙 강력했던 타구에 데이비슨이 포구에 안도하는 순간, 홈쪽으로 리드를 했던 김성윤이 라인선상에 우뚝 서있는 모습이 포착됐다. 이 모습을 확인한 데이비슨이 연속 플레이가 아닌 후속 동작으로 3루에 뒤늦게 송구했다.

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귀루 자체가 늦었던 김성윤은 공을 안 던질거라 예상했는지 슬라이딩도 없이 3루로 귀루했다. 하지만 그 어떤 빠른 발도 공보다 빠를 수 없었다. 3루에서 포스아웃. 그대로 이닝은 종료였다.

1루수 데이비슨도 예상하지 못한 듯 얼떨떨해 하는 모습. 1루에 도착한 최형우도 3루쪽을 바라보며 살짝 아쉬운 표정을 감추지 못했다.

이날 중계의 해설을 맡은 KBS N 조성환 해설위원은 "왜 안돌아갔는지 모르겠다"고 의아해 하며 "이런 플레이는 나오면 안된다"고 쓴소리를 던졌다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 8회 무사 2루. 구자욱의 외야플라이 타구 때 3루까지 내달린 2루주자 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 삼성 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

하지만 김성윤은 자신의 미스 플레이를 스스로의 장점과 투혼으로 만회하려 노력했다.

1-0으로 앞선 8회초 선두타자로 나선 김성윤은 0-2의 또한번 불리한 볼카운트를 뚫고 김성민의 떨어지는 체인지업을 기막힌 컨택으로 우익수 쪽 2루타를 날렸다. 우익수가 커트했지만 특유의 또 한번 폭발적 주력으로 2루에서 태그를 피해 세이프. 비록 후속타 불발로 득점으로 연결되지 못했지만 무사 2루 황금찬스를 만든 김성윤의 근성을 엿볼 수 있었던 플레이였다.

김성윤은 이날 3타수2안타 1볼넷으로 3출루 경기를 펼쳤다.

한편, 득점 찬스를 번번이 무산시키며 1-1 동점까지 허용하며 패배 직전까지 갔던 삼성은 11회 연장 끝에 3대1로 승리했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com