'대반전' KIA 눈물로 보낼 줄 알았나, 은퇴 위기라던 베테랑의 트레이드…"정말 성실하게 잘해줬다"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김민경 기자] "(이)형범이가 여기서 정말 성실하게 잘해 줬다."

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KIA 타이거즈가 더 높은 곳을 바라보기 위해 결단을 내렸다. KIA는 23일 광주 한화 이글스전 종료 직후 트레이드를 단행했다. 한화에 투수 이형범을 내주고, 내야수 하주석을 받았다.

KIA가 먼저 한화에 제안해 성사된 트레이드다. KIA는 주전 유격수 박찬호(두산 베어스)의 FA 이적 이후 공백을 쉽게 채우지 못하고 있었다. 아시아쿼터 제리드 데일은 공수에서 부진해 지난 5월 방출했고, 김규성 정현창 박민 등을 상황에 따라 번갈아 기용하며 버티고 있었다.

유격수만 무주공산이었다면 모르겠지만, 2루수도 KIA의 고민거리였다. 베테랑 김선빈이 스스로 인정할 정도로 타격에 부침을 겪었고, 최근에는 수비에서도 흔들리는 모습을 종종 보여주고 있다. 이제 막 1군에 올라온 윤도현이 있긴 하지만, 상수로 보기는 아직 어렵다.

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심재학 KIA 단장은 "형범이가 올해 잘해 주고 있었다. 스윙맨 역할을 굉장히 잘하고 있었는데, 지금 우리 유격수하고 2루수 쪽에서 워낙 승리 기여도가 많이 떨어지다 보니까. 감독도 많은 생각을 한 것 같다"고 설명했다.

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이형범은 화순고를 졸업하고 2012년 신생팀 NC 다이노스의 특별지명 23순위로 프로 생활을 시작했다. NC에서 빛을 보지 못했던 이형범은 2019년 전환점을 맞이했다. 당시 FA 최대어였던 포수 양의지가 NC로 이적하면서 원소속팀 두산 베어스가 보상선수로 이형범을 택했다.

이형범은 2019년 두산의 핵심 불펜으로 급부상했다. 67경기에 등판해 6승, 19세이브, 10홀드, 61이닝, 평균자책점 2.66을 기록했다. 그해 두산의 통합 우승 마무리투수가 되면서 보상선수 성공 신화를 썼다.

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하지만 2020년 바로 팔꿈치에 탈이 났고, 그해 가을 수술을 받았다. 재활하고 복귀한 이후로는 예전의 감을 되찾지 못해 헤매는 시간이 길어졌다. 그러다 2023년 11월 2차 드래프트 2라운드로 KIA에 지명됐다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이형범이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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이형범은 KIA에서 부활을 다짐했지만, 2024년 첫해 16경기 2홀드, 15이닝, 평균자책점 7.80, 지난해 12경기 10이닝, 평균자책점 11.70에 그쳤다. 올해는 1군 스프링캠프에도 가지 못했다. 충격이 컸다.

이형범의 아내는 남편이 좌절하며 무너지지 않게 꽉 붙잡아줬다. 남편이 다시 일어서길 바라며 날린 아내의 일침에 정신이 번쩍 들었다.

이형범은 "이렇게 계속 하다 보면 진짜 선수 생명이 끝날 수도 있겠다는 생각을 많이 했다"고 고백했다. 비시즌에 성영탁이 부산에서 다니는 센터를 찾았고, 전상현 김건국 김기훈 등과 같이 시즌을 준비했다.

노력은 배신하지 않았다. 이형범은 올해 19경기에서 24이닝, 평균자책점 3.00을 기록했다. 보통 팀이 크게 지는 상황에서 이닝을 끌어주는 역할을 맡았는데, 자기 몫을 200% 해줬다. 덕분에 한화의 눈에도 띌 수 있었다.

심 단장은 "형범이가 잘 던져줘서 아쉽지만, 여기서 정말 성실하게 잘해 줬다. 경기 끝나고 더그아웃에 내려가서 얼굴 보고 이야기를 나눴다. 정말 좋은 선수였기에 가서 잘했으면 좋겠다"고 응원을 보냈다.

KIA 동료들은 경기 후 트레이드 소식이 알려지자 그라운드에서 이형범과 마지막일지도 모를 단체사진을 촬영했다. 일본인 투수 시라카와는 함께한 시간이 짧았는데도 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 이형범은 그렇게 KIA와 마지막 추억을 간직한 채 짐을 쌌다.

손혁 한화 단장은 "이형범은 마무리 경험이 있는 베테랑 투수다. 또한 최근 데이터를 통해 구속과 투심의 움직임에서 경쟁력이 있다고 확인했다. 이형범의 가세가 불펜에 힘을 보탤 것으로 기대한다"며 불펜 보강을 기대했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com