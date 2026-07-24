고작 2달? 누구보다 오열했다…'KIA→한화' 떠나는 자 울린 '日 선수' 눈물, "나중에 밥 먹자"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] "마음이 여린 것 같아요."

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이형범(32)은 23일 경기를 마친 뒤 눈물을 쏟았다.

충격적인 소식을 들었다. 트레이드가 성사돼 상대편으로 옮겨야한다는 이야기였다. KIA 타이거즈 소속이었던 이형범은 24일부터는 한화 이글스에서 뛰게 됐다.

2012년 NC 다이노스 신생팀 특별 지명으로 프로 생활을 시작한 이형범은 두산을 거쳐 2024년 KIA로 왔다. 첫 이적은 보상 선수, 두 번째는 2차 드래프트였다.

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앞선 두 번은 '혹시나'라는 마음을 품게 했다. 그러나 트레이드 소식은 너무나 갑작스러웠다. 더욱이 화순초-화순중-화순고 출신인 이형범에게 KIA는 고향팀이었다.

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충격의 소식. 이형범은 눈물을 참지 못했다. 경기 후 동료들과 기념 촬영한 자리에서도 이형범의 눈가에는 눈물이 고였다.

이형범은 "예상을 못해서 그런지 선수단과 인사를 하는데 슬프더라. 이제 KIA에서 자리를 잡나 싶었는데 떠나기가 그렇더라. 정도 많이 들었다. 친한 사람도 많이 생겼다"라며 "정이 많은 팀이었다. 선수들이 정이 많고, 끈끈한게 많았다. 그래서 더 떠나기 싫다. 고향팀이라 더 잘하고 싶은 마음도 컸다"고 이야기했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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이날 이형범이 떠난다는 이야기에 오열한 이가 있었다. 지난 5월말 KIA와 계약한 아시아쿼터 선수 시라카와 케이쇼. 기념 사진 촬영을 위해 그라운드에 나온 뒤에도 눈물을 멈추지 못했다.

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오히려 이형범이 당황하며 위로할 정도였다. 이형범은 "동료들은 애써 웃으면서 좋은 말을 해주는데 시라카와가 막 울더라"라며 "마음이 많이 여린 것 같다. 나도 시라카와가 우는 걸보니 마음이 좋지 않았다"고 이야기했다.

프로의 세계에서는 어쩔 수 없는 이별. 이형범은 시라카와를 다독였다. 이형범은 "그래도 안 볼 사이도 아니고 나중에 밥 먹기로 했다"고 다음을 기약했다.

한편, 한화는 이형범의 영입을 발표하며 "이번 트레이드는 불펜을 보강하고 내야 포지션 중복을 해소하기 위한 목적으로 진행됐다"고 설명했다. 이형범은 올 시즌 19경기에 등판해 24이닝을 던지며 평균자책점 3.00을 기록했다.

손혁 한화 단장은 "이형범은 마무리 경험이 있는 베테랑 투수다. 또한 최근 데이터를 통해 구속과 투심의 움직임에서 경쟁력이 있다고 확인했다"며 "이형범의 가세가 불펜에 힘을 보탤 것으로 기대한다"고 전했다.

이형범 또한 "가서 기회를 한 번 잘 잡아보고 싶다"라며 "올 시즌 부상없이 시즌을 마치는 게 목표였다. 한화에서도 그 목표는 이루고 싶다"고 각오를 다졌다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com